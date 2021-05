पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भाई का निधन, कोलकाता के अस्पताल में चल रहा था इलाज

नई दिल्ली। पश्चिम बंगाल ( West Bengal ) की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ( CM Mamata Banerjee ) के छोटे भाई असीम बनर्जी का शनिवार को कोरोना संक्रमण से निधन हो गया। वह बीते काफी समय से कोरोना वायरस से संक्रमित थे और कोलकाता के एक मेडिका सुपरस्पेशियालिटी अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था।

इलाज के दौरान 15 मई को उन्होंने अंतिम सांस ली।

West Bengal Chief Minister Mamata Banerjee's younger brother Ashim Banerjee passed away today at the hospital. He had tested positive for #COVID19 and was undergoing treatment: Dr Alok Roy, Chairman, Medica Superspecialty Hospital, Kolkata