पश्चिम बंगाल में आतंकियों की भर्ती के लिए हो रहा मदरसों का इस्तेमाल: गृह मंत्रालय

नई दिल्ली। West Bengal में राजनीतिक हिंसा और खून खराबे के बीच गृह मंत्रालय ने बड़ा खुलासा किया है। Ministry of Home Affairs ने कहा है कि पश्चिम बंगाल में कुछ मदरसों ( madrasas ) का इस्तेमाल आतंकी संगठनों की मदद करने में किया जा रहा है।

मदरसों के लिए कट्टरता फैला रहे आतंकी

केंद्रीय गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी ने कहा कि बर्दवान और मुर्शिदाबाद के कई मदरसों का इस्तेमाल आतंकी कर रहे हैं। बांग्लादेशी आतंकी संगठन जमात-उल-मुजाहिदीन बांग्लादेश ( Jamaat-ul-Mujahideen Bangladesh ) इसके जरिए कट्टरता फैलाने और संगठन में भर्ती का काम करते हैं।

Minister of State for Home Affairs: Government has notified Jamaat-ul-Mujahideen Bangladesh or Jamaat-ul-Mujahideen India or Jamaat-ul-Mujahideen Hindustan and all its manifestations as a Terrorist Organization on May 23 in terms of the Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967.