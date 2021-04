प्रोनिंग के जरिए कोरोना संक्रमित मरीजों में बढ़ाया जा सकता है ऑक्सीजन का लेवल, जानिए क्या है पूरी प्रक्रिया

नई दिल्ली।

देश में कोरोना संक्रमण (Coronavirus) के बढ़ते मामलों के बीच ऑक्सीजन की कमी भी चिंता में डाल रही है। ऑक्सीजन की कमी की वजह से गंभीर हालत में पहुंचे बहुत से मरीजों की मौत भी हो चुकी है। इस बीच, केंद्र सरकार की ओर से स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोरोना संक्रमितों के शरीर में ऑक्सीजन का लेवल बढ़ाने के लिए उन्हें लंबे समय तक पेट के बल लेटने की सलाह दी है। प्रोनिंग (Proning) नाम की इस प्रकिया को करने के बाद काफी सुधार देखा गया है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने इस प्रक्रिया के लिए गाइडलाइन भी जारी की है।

यह भी पढ़ें:- ऑक्सीजन की होने वाली कमी के बारे में केंद्र सरकार को बीते नवंबर में दी गई थी जानकारी, फिर भी इस पर ध्यान नहीं दिया

हालांकि, देखने-सुनने में यह बात मामूली लग सकती है, मगर है सौ प्रतिशत खरी। भारत समेत दुनियाभर में आजमाई जाने वाली इस तकनीक से कई और फायदे भी होते हैं। चिकित्सीय जगत में यह काफी जाना-पहचाना

प्रोसेस है। इससे शरीर में ऑक्सीजन लेने की प्रक्रिया में सुधार होता है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक, अगर कोरोना संक्रमित व्यक्ति होम आइसोलेशन में है और उनमें ऑक्सीजन का स्तर 94 प्रतिशत से कम होता है, तो बिना घबराए तुरंत पेट के बल लेटना चाहिए। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार यह तकनीक करीब 80 प्रतिशत तक कारगर है।

#Unite2FightCorona



Proning as an aid to help you breathe better during #COVID19 pic.twitter.com/FCr59v1AST