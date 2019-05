स्वस्थ होने के बाद पहली बार कैमरे के सामने आएं विंग कमांडर अभिनंदन, 'भारत माता जय' के नारे लगाए

नई दिल्ली। भारतीय वायुसेना ( Indian Air Force ) के विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान ( Wing Commander Abhinandan ) स्वस्थ होने के बाद पहली बार कैमरे के सामने आए हैं। जम्मू कश्मीर ( Jammu Kashmir ) स्थित एयर बेस पर साथियों के साथ सेल्फी लेते हुए उनका वीडियो वायरल हो रहा है। जिसमें जवान के साथ बातचीत करते हुए दिखाई दे रहे हैं।

#WATCH Viral video from Jammu & Kashmir: Wing Commander Abhinandan Varthaman interacting with his colleagues in Jammu and Kashmir. pic.twitter.com/rLwC4d1GUA