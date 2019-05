कांग्रेस की 6 सर्जिकल स्ट्राइक पर रार: पूर्व COAS वीके सिंह और वीपी मलिक ने पूछा- ऐसा कब हुआ?

नई दिल्ली। 'UPA सरकार ( UPA government ) में 6 बार सर्जिकल स्ट्राइक' वाले दावे पर अब कांग्रेस घिरती दिख रही है। लगातार दो पूर्व सेनाध्यक्षों ( COAS ) ने surgical strike इसपर सवाल उठाए हैं। पूर्व सेनाध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री जनरल वीके सिंह ( VK Singh ) ने जहां कांग्रेस पर इस बारे में झूठ बोलने का आरोप लगाया है। वहीं दूसरी ओर पूर्व सेनाध्यक्ष जनरल वेद प्रकाश मलिक ( Ved Prakash Malik ) कहा कि ऐसे किसी ऑपरेशन के बारे में तो सोचा ही नहीं जा सकता।

जनरल मलिक ने क्या कहा?

COAS जनरल वेद प्रकाश मलिक ने ट्विटर पर लिखा कि हम इस तरह की किसी भी घटना के बारे में सोच भी नहीं सकते हैं। जहां राजनीतिक नेतृत्व ने सुरक्षाबलों को इस तरह के स्ट्राइक करने के लिए इजाजत दी हो, 1984 को छोड़कर जब सियाचिन सेक्टर के सोल्टोरो रेंज के पाकिस्तानी सेना का कब्जा हटाने के लिए कहा गया।

Cannot think of any such incidents where political leadership asked armed forces to carry out such a strike or gave assent to such plans by armed forces except one in 1984: to pre-empt Pakistan Army and occupy Soltoro range in Siachen Sector.

जनरल वीके सिंह ने क्या कहा था?

इससे पहले रिटायर्ड जनरल वीके सिंह ने कांग्रेस के सर्जिकल स्ट्राइक के दावे पर अनभिज्ञता जाहिर की थी। उन्होंने भी ट्विटर पर लिखा कि कांग्रेस को झूठ बोलने की आदत है। जरा मुझे बताएं कि मेरे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ (सीओएएस) रहते कौन सी कथित सर्जिकल स्ट्राइक की गईं। मुझे पूरा विश्वास है कि अब दूसरी कहानी बुनने के लिए कांग्रेस को किन्हीं 'कूंपता' की सेवाएं लेनी पड़ेंगी।

Congress has a habit of lying. Will you please let me know which ‘So called Surgical Strike’ are you attributing to my tenure as COAS. Am sure you must have hired some Coupta to invent another story .