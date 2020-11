15वें G-20 शिखर सम्मेलन का आगाज, PM नरेंद्र मोदी करेंगे संबोधित

नई दिल्ली। दुनिया में छाए कोरोना संकट ( Coronavirus Crisis ) के बीच आज यानी शनिवार को 15वें जी-20 शिखर सम्मेलन ( G-20 Riyadh summit ) का आगाज हो गया है। इस बार सम्मेलन का फोकस कोरोना वायरस ( Coronavirus ) की रोकथाम और उसकी वैक्सीन ( Coronavirus Vaccine ) को सभी देशों में पहुंचाने के लिए सहयोग के इर्द-गिर्द केंद्रित रहेगा। खास बात यह है कि 21-22 नवंबर तक चलने वाला यह दो दिवसीय शिखर सम्मेलन कोरोना वायरस के प्रभाव की वजह से वर्चुअल हो रहा है। आपको बता दें कि इस सम्मेलन में अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी शामिल हो रहे है। सऊदी अरब के किंग सलमान की अध्यक्षता में आयोजित इस सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ( PM Narendra Modi ) भी शिरकत करेंगे।

