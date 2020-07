China पर कड़ी कार्रवाई करने की तैयारी में America, विदेश मंत्री पोम्पियो बोले- अब आग गया है जवाब देने का समय

वॉशिंगटन। अमरीका और चीन ( America China Tension ) के बीच लगातार टकराव बढ़ता ही जा रहा है। कोरोना वायरस ( Coronavirus ) जैसे-जैसे अमरीका में तबाही के मंजर को खौफनाक करता जा रहा है वैसे-वैसे ट्रंप प्रशासन ( Trump administration ) का चीन के खिलाफ गुस्सा भी बढ़ता ही जा रहा है।

ऐसे में अब अमरीकी विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ( US Foreign Secretary Mike Pompeo ) ने साफ-साफ कहा कि अब वक्त आ गया है कि चीन की चुनौतियों का जवाब दिया जाए। उन्होंने कहा, अब वक्त आ चुका है कि दुनिया चीन की कम्युनिस्ट पार्टी ( Communist Party of China ) की ओर से पेश की जा रही गंभीर चुनौतियों का माकूल जवाब दे।

पोम्पियो ने कहा कि कोरोना वायरस की जानकारी दुनिया को बताने से काफी पहले ही चीन सरकार को पता चल गया था कि ये एक व्यक्त से दूसरे व्यक्ति में फैलता है। लेकिन चीन की कम्युनिस्ट पार्टी ने दुनिया से ये बात छिपाई और अब दुनिया में तबाही का मंजर है। उन्होंने कहा कि अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ( US President Donald Trump ) ने भी कहा है कि अब और नहीं.. ।

चीन की साजिश का पर्दाफाश!

माइक पोम्पियो ने कहा कि आज पूरी दुनिया के सामने चीन के नापाक मंसूबों का पर्दाफाश हुआ है। दक्षिण-पूर्वी एशिया ( Southeast Asia ) में ही नहीं, बल्कि पूरे एशिया और यूरोपीय देशों ( European countries ) में भी चीन की कम्युनिस्ट पार्टी की ओर से पेश किए जा रहे चुनौतियों के बारे में पता चल गया है।

हालांकि अमरीका ( America ) ने काफी लंबे समय से इस पर गौर नहीं किया। लेकिन अब सबकुछ सही करने का वक्त आ गया है, इसलिए जरूरी है कि सभी एक संयुक्त निष्कर्ष पर पहुंचे। उन्होंने कहा कि दुनिया में लोकतंत्र और स्वतंत्रता से प्रेम करने वाले लोगों के लिए यह जरूरी है कि हम चीन की कम्युनिस्ट पार्टी की ओर से पेश की जा रही चुनौतियों का जवाब दें।

चीन ने छिपाई कोरोना की जानकारी

माइक मोपम्पियो ने कहा कि बीते 40 साल से अमरीकी प्रशासन ( US Administration ) दूसरी ओर देखता रहा और चीन को अमरीका का फायदा उठाने मौका मिला। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। राष्ट्रपति ट्रंप ने भी कहा है अब और नहीं। उन्होंने कहा कि बीजिंग ( Bijing ) को कोरोना वायरस के एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलने की जानकारी सार्वजनिक करने से तीन सप्ताह पहले ही इसके बारे में पता था। लेकिन पूरी दुनिया से ये बात छिपाई। सबसे पहले हांगकांग आधारित वायरस विशेषज्ञ डॉ. यान ली-मेंग ने ये दावा किया था कि कोरोना वायरस एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है।

आपको बता दें कि पूरी दुनिया में कोरोना संक्रमितों ( Corona infects in the world ) की संख्या सवा करोड़ पार कर गई है, जबकि मरने वालों का आंकड़ा भी साढ़े पाच लाख के करीब पहुंच गया है। वहीं विश्व में कोरोना वायरस के सबसे ज्यादा 35 लाख से अधिक मामले अमरीका ( Coronavirus In America ) में हैं और 1,37,000 से अधिक लोगों की अब तक जान जा चुकी है।