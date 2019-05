ऑस्ट्रेलियाई चुनाव में बड़ा उलटफेर: सत्तारूढ़ लिबरल गठबंधन की जीत, लेबर पार्टी नेता बिल शॉर्टन का इस्तीफा

मेलबॅर्न। ऑस्ट्रेलिया में हुए संसदीय चुनाव में एक बड़ा उलटफेर हुआ है। सत्तारूढ़ लिबरल गठबंधन ने चुनाव में निर्णायक बढ़त हासिल कर ली है।अभी तक पूरे परीणाम सामने नहीं आए हैं, अब तक लिबरल पार्टी को 76 सीटें और वहीं लेबर पार्टी को 66 सीटें हासिल हुई हैं। पूरे परिणाम रविवार शाम तक आने की उम्मीद है। इस बढ़त के बाद विपक्षी नेता बिल शॉर्टन ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। पीएम स्कॉट मॉरिसन को देशभर से बधाईयाँ मिल रही हैं। बताया जा रहा है कि लिबरल की जीत के पीछे क्वींसलैंड का बहुत बड़ा हाथ है। यहां शुरू से परिणाम बहुत स्पष्ट था। लिबरल नेशनल पार्टी ने दक्षिण-पूर्व क्वींसलैंड और इसके आगे पूर्वी तट तक दो तिहाई सीटें प्राप्त की हैं।

सत्ता में वापस लौटे स्कॉट मॉरिसन

शाम को चुनाव की लिए मतदान बंद होते ही वोटों की गिनती शुरू हो गई। हालांकि चुनाव की शुरआती परिणाम लेबर पार्टी के पक्ष में थे लेकिन क्वींसलैंड राज्य ने एक बार फिर लिबरल पार्टी का साथ दिया और स्कॉट मॉरिसन के एक बार फिर पीएम बनने पर मुहर लगा दी। चुनाव के शुरुआती परिणाम आने के बाद जैसे ही पीएम स्कॉट मॉरिसन जनता से बात करने के लिए मंच पर आए, लोगों ने स्कोमो- स्कोमो के नारे से उनका अभिवादन किया। लिबरल पार्टी की मुख्यालय पर लोग हजारों की संख्या में एकत्र हो गए हैं। लोगों का कहना है कि एक बड़ा उलटफेर करते हुए, बिना अधिक पैसे और बिना किसी उम्मीद के स्कॉट मॉरिसन ने लिबरल पार्टी को जीत में वापस खींच लिया। स्कॉट मॉरिसन अब किसी भी क्षण अपना विजय भाषण दे सकते हैं।

