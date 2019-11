BRICS Summit: पीएम मोदी ने चीन व रूस के राष्ट्राध्यक्षों से की मुलाकात, द्विपक्षीय संबंधों पर की चर्चा

ब्राजीलिया। प्रधामंत्री नरेंद्र मोदी 11वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए ब्राजील गए हैं। उन्होंने राजधानी ब्राजीलिया में रूस, चीन व ब्राजील के राष्ट्रपति से मुलाकात की। पीएम मोदी छठी बार ब्रिक्स सम्मेलन में भाग ले रहे हैं।

पीएम मोदी ने ब्रिक्स समिट में बोलते हुए सदस्य देशों के बीच आर्थिक व सांस्कृतिक संबंधों को बढ़ावा देने की उम्मीद जताई।

BRICS के बाद RIC की बैठक में भी छाया रहा आतंकवाद का मुद्दा, जिनपिंग और पुतिन से मिले पीएम मोदी

बता दें कि पीएम मोदी समिट से इतर ब्राजील के राष्ट्रपति जेयर बोल्सनारो के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। इस साल समिट का विषय ‘ब्रिक्स : नवोन्मेषी भविष्य के लिए आर्थिक वृद्धि’ है।

पीएम मोदी ने चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से की मुलाकात

ब्रिक्स सम्मेलन से इतर पीएम मोदी ने चीन के राष्ट्रपति शी चिनफिंग से भी मुलाकात की। दोनों के बीच द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने को लेकर चर्चा हुई। अभी हाल ही में बीते महीने 11-12 अक्टूबर को चेन्नई के मल्लापुरम में मोदी और जिनपिंग की मुलाकात हुई थी।

दोनों ने विभिन्न मुद्दों पर चर्चा के साथ आतंकवाद, कट्टरपंथ से संयुक्त रूप से लड़ने, द्विपक्षीय व्यापार व निवेश बढ़ाने को लेकर मंथन किया था और आपसी सहयोग को बढ़ाने पर जोर दिया था।

