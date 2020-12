Britain: सरकार की बड़ी घोषणा, कोरोना वैक्सीन का साइड इफेक्ट होने पर मिलेगा मुआवजा

लंदन। कोरोना महामारी ( Corona Epidemic ) से जूझ रही पूरी दुनिया के लिए ब्रिटेन से एक बड़ी खुशखबरी तब आई जब सरकार ने कोरोना वैक्सीन ( Corona vaccine ) की मंजूरी दे दी। फाइजर-बायोएनटेक द्वारा बनाई गई कोरोना वैक्सीन को ब्रिटिश सरकार ने आम लोगों को लगाने की मंजूरी दी है। वैक्सीन के इमरजेंसी उपयोग की मंजूरी मिलने के बाद सरकार ने यह बड़ा फैसला लिया है। इसके साथ ही ब्रिटेन ऐसा करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है।

हालांकि अभी भी कुछ लोगों की ओर से कोरोना वैक्सीन के साइड इफेक्ट ( Corona Vaccine Side Effect ) को लेकर आशंकाएं जाहिर की जा रही है। बीते दिनों भारत में चेन्नई के एक शख्स ने सीरम इंस्टीट्यूट पर वैक्सीन के साइड इफेक्ट का दावा करते हुए 5 करोड़ के मुआवजे की मांग की थी। इसपर सीरम इंस्टीट्यूट ने शख्स के दावे को गलत करार देते हुए 100 करोड़ के मानहानि का दावा पेश करने की बात कही थी।

इन सबके बीच आम नागरिकों के लिए वैक्सीन की मंजूरी देने के बाद ब्रिटिश सरकार ने एक बड़ी घोषणा की है। सरकार ने वैक्सीन के किसी भी साइड इफेक्ट से प्रभावित लोगों को मुआवजा देने का ऐलान किया है। ब्रिटिश सरकार ने कहा है कि यदि कोई व्यक्ति कोरोना वैक्सीन के कारण प्रभावित होता है या इस वैक्सीन का साइड इफेक्ट देखने को मिलता है तो पीड़ित को मुआवजा दिया जाएगा। हालांकि सरकार ने यह नहीं बताया कि कितना मुआवजा मिलेगा।

Britain will pay individuals who suffer any severe side-effects from #COVID19 vaccines under an existing programme: Reuters