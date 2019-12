CAA Protest: दिल्ली समेत देश के कई शहरों में उग्र प्रदर्शन, अमरीका ने कहा- हालात पर बनाए हुए हैं नजर

वाशिंगटन। नागरिकता संशोधन कानून (CAA) के खिलाफ राजधानी दिल्ली समेत देश के कई हिस्सों में व्यापक प्रदर्शन किया जा रहा है। विरोध-प्रदर्शन अब हिंसक हो चुका है और शरारती तत्वों ने विरोध के नाम पर कई जगहों पर आगजनी और पत्थरबाजी की। जिसके बाद से राजधानी समेत कई शहरों में हालात तनावपूर्ण बने हुए हैं।

अब इस मामले को लेकर अमरीका की ओर से बड़ा बयान सामने आया है। अमरीका ने कहा है कि वह इस कानून को लेकर बने हालात पर काफी करीब से नजर बनाए हुए है।

CAB पर कई राज्यों में मचा है बवाल, अमरीका-फ्रांस ने अपने नागरिकों को जारी की एडवाइजरी

अमरीकी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता (US State Dept Spokesperson) ने एक बयान में कहा है कि 'हम नागरिकता संशोधन अधिनियम के हालात पर नजर बनाए हुए हैं। हम अधिकारों की रक्षा और सम्मान करने का आग्रह करते हैं। उन्होंने कहा है कि हम प्रदर्शनकारियों से हिंसा से दूर रहने का भी आग्रह करते हैं। धार्मिक स्वतंत्रता और कानून के तहत समान उपचार के लिए सम्मान, ये दो सिद्धांत हमारे लोकतंत्रों का मूल हैं। संयुक्त राज्य अमरीका भारत से भारत के संविधान और लोकतांत्रिक मूल्यों को ध्यान में रखते हुए अपने धार्मिक अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा करने का आग्रह करता है।'

US State Dept Spokesperson to ANI: Respect for religious freedom&equal treatment under the law are fundamental principles of our two democracies. United States urges India to protect rights of its religious minorities in keeping with India’s Constitution&democratic values. 2/2 https://t.co/xN9ly4KgMz