Corona की उत्पत्ति का अब चलेगा पता, WHO की टीम को जांच के लिए China जाने की मिली मंजूरी

नई दिल्ली। पूरी दुनिया में कोरोना संक्रमण ( Coronavirus ) का प्रकोप जारी है और इस बीच एक बड़ी खबर सामने आई है। दरअसल, कोरोना की उत्पत्ति ( Origin Of Coronavirus ) को लेकर चीन पर कई तरह के आरोप लग रहे हैं। इन्हीं आरोपों के बीच अब विश्व स्वास्थ्य संगठन ( World Health Organization ) की एक टीम कोरोना की उत्पत्ति की जांच करेगी। इसके लिए WHO की एक टीम चीन जाएगी। इस बाबत चीन सरकार ने बुधवार को मंजूरी दे दी।

चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता झाओ लिजियन ( Chinese Foreign Ministry Spokesperson Zhao Lijian ) ने जानकारी देते हुए बताया है कि चीनी सरकार की सहमति के बाद WHO बीजिंग में विशेषज्ञों की एक टीम भेजेगा, जो कोरोना वायरस की उत्पत्ति की जांच करेगी। WHO की एक टीम संभवतः अगले सप्ताह चीन जाकर कोरोना की उत्पत्ति और उसके फैलने की जांच करेगी।

बता दें कि पूरी दुनिया में कोरोना वायरस के फैलने को लेकर चीन पर आरोप लगे हैं, क्योंकि कोरोना का पहला मरीज चीन के वुहान शहर में मिला था और देखत ही देखते पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले लिया। ऐसे में ये आरोप लगाया गया कि चीन ने दुनिया को अंधेरे में रखा और जानकारी देने में देरी की।

After consultation, the Chinese government has agreed that WHO will send a team of experts to Beijing to trace the origin of #COVID19: Chinese Foreign Ministry Spokesperson Zhao Lijian pic.twitter.com/Z9tBDInqTc