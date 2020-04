Coronavirus: अमरीका में मौत का तांडव जारी, न्यूयॉर्क में 24 घंटे के अंदर 731 की मौत

वााशिंगटन। कोरोना वायरस का प्रकोप अमरीका में धीरे-धीरे पांव पसार रहा है। मंगलवार को अमरीकी शहर न्यूयॉर्क में बीते 24 घंटे में कोरोना वायरस से संक्रमित 731 मरीजों की मौत हो गई है। न्यूयॉर्क के गवर्नर एंड्यू क्युमों ने मीडिया को बताया कि न्यूयार्क शहर कोरोना से से सबसे ज्यादा प्रभावित है। यहां कोरोना वायरस संक्रमण से रोज सैकड़ों मौतें हो रही हैं।इसके साथ संक्रमण के आंकड़े भी बढ़ रहे हैं।

यूएन महासचिव की अपील, विश्व स्वास्थ्य दिवस मेडिकल कर्मियों को समर्पित हो

अमरीका में कोरोना वायरस से मरने वालों की संख्या मंगलवार तक 12,000 के पार हो गई। सोमवार तक इस खतरनाक वायरस से 10,800 लोगों की मौत हो चुकी थी। अब तक यहां पर 400,412 लोग इस वायरस से संक्रमित हो चुके हैं। अमरीकी वैज्ञानिक इसका टीका विकसित करने का प्रयास कर रहे हैं।

New York registers record 731 #COVID19 related deaths in 24 hours as per Andrew Cuomo, Governor of New York: AFP news agency (file pic) pic.twitter.com/JDcMUsclUV