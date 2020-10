सर्दी का मौसम आते ही इस देश में हुआ कोरोना का विस्फोट, भारत से भी ज्यादा मामले दर्ज

-Coronavirus in Europe: यूरोप में सर्दियों का मौसम ( Covid-19 in Winters ) शुरू होते ही कोरोना संक्रमण और तेजी से फैलने लगा है। -पिछले कुछ दिनों से यहां रिकॉर्ड नये मामले सामने आ रहे हैं। -रिपोर्ट के मुताबिक, यूरोप में अमेरिका, ब्राजील और भारत ( Coronavirus in India ) से भी ज्यादा मामले दर्ज हो रहे हैं।

नई दिल्ली।

Coronavirus in Europe: यूरोप में सर्दियों का मौसम ( Covid-19 in Winters ) शुरू होते ही कोरोना संक्रमण और तेजी से फैलने लगा है। पिछले कुछ दिनों से यहां रिकॉर्ड नये मामले सामने आ रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक, यूरोप में अमेरिका, ब्राजील और भारत ( Coronavirus in india ) से भी ज्यादा मामले दर्ज हो रहे हैं। लगातार बढ़ रहे कोरोना संक्रमितों के आंकड़ों ने एक बार फिर चिंता बढ़ा दी है। विश्‍व स्‍वास्‍थ्‍य संगठन ( WHO ) का कहना है कि यूरोप में कोरोना के अब तक कुल 6.4 मिलियन केस दर्ज हुए हैं। 12 अक्‍टूबर को एक दिन में 87,000 नए मामले सामने आए हैं।

रोजाना एक लाख से ज्यादा केस

रिपोर्ट के मुताबिक, यूरोप में पहली बार रोजाना एक लाख से ज्‍यादा मामले सामने आए हैं। अब तक जहां हालात काबू में थे, वहां अब बिगड़ते जा रहे हैं। आपको बता दें कि विशेषज्ञों ने पहले ही चेताया था कि सर्दियों के मौसम में कोरोना का संक्रमण ज्यादा फैल सकता है। यूरोप में सर्दियां शुरू हो चुकी हैं और उत्‍तर पूर्व इंग्‍लैंड और उत्‍तर पश्चिम इंग्‍लैंड में एक बार फिर से अस्‍पतालों के बाहर लाइन लगने लगी है।

इन इलाकों में सबसे ज्यादा मामले

रिपोर्ट के मुताबिक, लीवरपूल में अब तक सबसे ज्‍यादा मामले दर्ज किए गए हैं। यहां की स्थिति मैड्रिड और ब्रसेल्‍स भी ज्‍यादा बिगड़ती जा रही है। प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन की सरकार ने इंग्‍लैंड को कोरोना वायरस के तीन स्‍तरीय खतरे में रखा है और लीवरपूल सबसे ज्‍यादा खतरनाक क्षेत्र में है।

फिर लगाए गए प्रतिबंध

कोरोना के मामलों में लगातार हो रही बढ़ोतरी के साथ ही प्रतिबंध बढ़ाया गया है। यहां पर पब्‍ज, जिम और जुएं के अड्डों को बंद कर दिया गया है। यूके में अब तक 42,000 से ज्‍यसदा लोगों की मौत हो गई है।