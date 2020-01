ट्रंप की रैलियों में छाया राष्ट्रवाद, कहा- अमरीकियों की सुरक्षा से समझौता नहीं, हराएंगे 'इस्लामी आतंकवाद'

वाशिंगटन। ईरान और अमरीका के बीच इस वक्त जमकर बवाल ( US Iran Tension ) हो रहा है। इसी बीच अमरीका में राष्ट्रपति चुनाव ( US presidential elections ) भी होनेवाले हैं। अब राष्ट्रपति चुनाव के लिए प्रचार कर रहे डोनाल्ड ट्रंप ( Donald Trump ) लगभग हर भाषण में राष्ट्रवाद के मुद्दे पर ही बात कर रहे हैं। ओहायो के टोलेडो में आयोजित एक सभा के दौरान ट्रंप ने इस्लामिक आतंकवाद ( Islamic terrorism ) पर भी जमकर निशाना साधा।

नागरिकों की सुरक्षा में कोई भी कसर नहीं छोड़ेंगे: ट्रंप

डोनाल्ड ट्रंप ने अपने भाषण में कहा कि वो अमरीकियों की सुरक्षा के लिए कुछ भी कर सकते हैं। अपने नागरिकों की सुरक्षा के लिए वो किसी भी हद तक जाएंगे। ट्रंप ने कहा कि वो नागरिकों की सुरक्षा में कोई भी कसर नहीं छोड़ेंगे। ट्रंप ने कहा कि वो अमरीका के दुश्मनों पर कार्रवाई के करने के लिए कोई बहाना नहीं बनाएंगे।

Under my administration, we will NEVER make excuses for America’s enemies – we will never hesitate in defending American lives – and we will never stop working to defeat Radical Islamic Terrorism! pic.twitter.com/022PjwhHjs