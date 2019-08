ट्रंप ने इमरान खान को लगाई कड़ी फटकार, कहा-भारत पर तीखी बयानबाजी से बचें

वाशिंगटन। कश्मीर मसले को लेकर अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बीते दिनों पीएम नरेंद्र मोदी से खास बातचीत की। इसके बाद से पाकिस्तान बेचैन है। सोमवार को पाक के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने दावा किया कि मोदी से बातचीत के बाद ट्रंप ने इमरान खान से फोन पर संपर्क किया है।

पीएम मोदी और ट्रंप के बीच फोन पर आधे घंटे तक बातचीत, बिना नाम लिए पाक को लगाई लताड़

The Prime Minister stated that he appreciated remaining in regular touch with President @realDonaldTrump .

पाक के मंत्रियों ने दिए विवादित बयान

गौरतलब है कि बीते दिनों कश्मीर में धारा 370 हटाए जाने के बाद से पाकिस्तान के पीएम इमरान खान और उनके मंत्री जहरीले बयान उगल रहे हैं। यहां तक की पाक के राष्ट्रपति आरिफ अल्वी ने भी जेहाद की बात कह डाली। संसद में भी इमरान खान ने भारत से युद्ध को एकमात्र विकल्प बता दिया। इन भाषणों से आतंकियों को बल मिल रहा है। इसे लेकर पीएम मोदी ने अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को आगाह किया है।



मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और पीएम मोदी ने 30 मिनट तक बातचीत की है। प्रधानमंत्री मोदी ने बातचीत में बिना पाकिस्तान और इमरान खान का नाम लिए जमकर निशाना साधा। मोदी ने कहा कि कुछ क्षेत्रीय नेता भारत के खिलाफ अति उग्र बयान दे रहे हैं और ये क्षेत्रीय शांति के लिए ठीक नहीं है।

Spoke to my two good friends, Prime Minister Modi of India, and Prime Minister Khan of Pakistan, regarding Trade, Strategic Partnerships and, most importantly, for India and Pakistan to work towards reducing tensions in Kashmir. A tough situation, but good conversations!