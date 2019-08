पीएम मोदी और ट्रंप के बीच फोन पर आधे घंटे तक बातचीत, बिना नाम लिए पाक को लगाई लताड़

नई दिल्ली। जम्मू-कश्मीर से धारा 370 हटने के बाद भारत-पाकिस्तान के बीच तनाव का माहौल गरमा गया है। पाकिस्तान की बौखलाहट काफी बढ़ गई है। लिहाजा वह दुनियाभर में कश्मीर का राग अलाप रहा है और जिहाद की धमकी दे रहा है।

इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से फोन पर सोमवार को बातचीत की है। दोनों के बीच करीब आधे घंटे तक द्विपक्षीय और क्षेत्रीय मामलों पर बातचीत हुई। प्रधानमंत्री मोदी ने ट्रंप से बातचीत में ओसाका में हुई जी-20 शिखर सम्मेलन का भी जिक्र किया।

पीएम मोदी ने ट्रंप के सामने आतंकवाद का मुद्दा उठाया और पाकिस्तान का नाम लिए बिना ही उनपर जमकर हमला बोला। मोदी ने कहा कि दक्षिण एशियाई देशों में शांति के लिए जरूरी है कि आतंकवाद पर काबू पाया जाए। लेकिन एक देश लगातार जहर उगल रहा है और शांति को भंग कर अस्थिरता पैदा करने की कोशिश कर रहा है।

In the context of the regional situation, PM Modi in his conversation with US President stated that extreme rhetoric & incitement to anti-India violence by certain leaders in the region was not conducive to peace. https://t.co/ydWpLrgOjX