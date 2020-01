इराक में अमरीकी दूतावास पर हमला, ट्रंप ने कहा- ईरान को कीमत चुकनी होगी

वॉशिंगटन। अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (Donald trump) ने नए साल की बधाई के साथ ईरान को चेतावनी भी दी। परमाणु समझौते से अलग होेने के बाद से अमरीका (America) का रुख ईरान (Iran) के लिए बहुत सख्त रहा है। इराक (Iraq) में अमरीकी दूतावास के बाहर ईरानी समर्थकों के प्रदर्शन और पत्थरबाजी पर ट्रंप ने ईरान (Iran) को कड़ी चेतावनी दी है। उन्होंने ईरान (Iran) को अंजाम भुगतने की धमकी दी। ट्रंप ने ट्वीट कर दो टूक अंदाज में कहा यह कोई चेतावनी नहीं बल्कि स्पष्ट संदेश है।

पाकिस्तान सरकार का दावा-इमरान का दावोस दौरा 10 साल में सबसे 'कम खर्चीला' होगा

अमरीकी दूतावास पर ईरान के समर्थकों ने फेंके पत्थर

गौरतलब है कि इराक में अमरीकी दूतावास के बाहर हजारों की संख्या में ईरानी समर्थकों ने मंगलवार को प्रदर्शन किया। इस दौरान ईरानी समर्थकों ने दूतावास पर पत्थर भी फेंके। ट्रंप ने ट्वीट कर कहा कि इराक स्थित अमरीकी दूतावास पूरी तरह से सुरक्षा के घेरे में है।

The U.S. Embassy in iraq is, & has been for hours, SAFE! Many of our great Warfighters, together with the most lethal military equipment in the world, was immediately rushed to the site. Thank you to the President & Prime Minister of Iraq for their rapid response upon request....