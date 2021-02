भारत से Corona Vaccine पाकर भावुक हुए इस देश के प्रधानमंत्री, खुद ही विमान से उतारने लगे टीके

नई दिल्ली। देशभर में कोरोना वायरस महामारी ( coronavirus ) को मात देने के लिए वैक्सीनेशन ( Corona Vaccination )अभियान जोरों पर है। यही नहीं भारत अपने वादे के मुताबिक कई मित्र देशों को भी कोविड टीके भेज रहा है। अब तक कई देशों में लाखों डोज कोरोना वैक्सीन के पहुंचाए जा चुके हैं। इसको लेकर इन देशों के प्रमुखों ने भारत सरकार का धन्यवाद भी दिया है। लेकिन एक ऐसा भी वाकया सामने आया जब भारत से मिली कोरोना वैक्सीन से प्रधानमंत्री ही काफी भावुक हो गए।

भारत से कोरोना वैक्सीन पहुंचने पर डोमिनिकन गणराज्य के प्रधानमंत्री रूजवेल्ट स्केरिट ने पीएम मोदी और भारत के लोगों की जमकर तारीफ की है। इतना ही नहीं वे इस दौरान इतने भावुक हो गए कि विमान से खुद ही कोरोना वैक्सीन के पैकेट उतारने लगे।

Even though I trust every word of the bible, I must confess that I did not imagine that the prayers of my country would have been answered so swiftly. Thank You India. @narendramodi pic.twitter.com/S04q5ZV2Py