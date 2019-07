भूकंप के जोरदार झटके से हिला ऑस्ट्रेलिया, रिक्टर स्केल पर 6.4 की तीव्रता

कैनेबरा। ऑस्ट्रेलिया में रविवार को भूकंप के जोरदार झटके महसूस किए गए। यूरोपियन मेडिटेरेनियन सीस्मोलॉजी सेंटर ( EMSC ) के मुताबिक भूकंप का केंद्र ऑस्ट्रेलिया के ब्रूम से 210 किलोमीटर पश्चिम में था। ऑस्ट्रेलिया के सबसे बड़े निर्यात बंदरगाह पोर्ट हेडलैंड में भी झटके महसूस किए गए।

अभी तक भूकंप के कारण किसी बड़ी क्षति की कोई सूचना नहीं है। साथ ही किसी के भी कोई हताहत होने की कोई खबर नहीं है। बता दें कि रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 6.4 दर्ज की गई। बहरहाल, भूकंप के बाद सुनामी की कोई चेतावनी नहीं जारी की है।

