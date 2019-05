मिस्र: गीजा पिरामिड के पास पर्यटक बस पर हमला, 16 यात्री घायल

कायरो। मिस्र ( Egypt ) में एक यात्री बस को निशाना बनाकर विस्फोट किया गया जिसमें 16 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। यह विस्फोट गीज़ा पिरामिड ( Giza pyramid ) इलाके के पास एक म्यूजियम के पास यात्री बस को निशाना बनाकर किया गया। इस हमले में अभी तक किसी के भी मरने की कोई खबर नहीं है। शुरुआती जानकारी के मुताबिक घायलों में अधिक विदेशी पर्यटक शामिल हैं।

PHOTOS- Explosive device targeted a bus carrying tourists near the Egyptian Grand Museum in #Giza #Egypt pic.twitter.com/9RQGFgg0ct

#BREAKING at least 16 casualties reported after an explosion targe a tourist bus near the pyramids in #Giza, #Egypt pic.twitter.com/uCOo0xCKxL