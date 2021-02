एक्स पोर्न स्टार मिया खलीफा ने किसान आंदोलन का किया समर्थन, कहा- किसानों को मारना बंद करो

नई दिल्ली। तीनों कृषि कानूनों ( Farms Law ) के खिलाफ बीते दो महीने से अधिक समय से प्रदर्शन हो रहा है और राजधानी दिल्ली के बॉर्डर पर धरने पर बैठे किसान इसे वापस लेने की मांग सरकार से कर रहे हैं। बीते 26 जनवरी को हुई हिंसक घटना के बाद से जहां एक और उपद्रवियों से निपटने के लिए सरकार सख्त कदम उठा रही है, वहीं दूसरी तरफ किसानों ने भी अपना आंदोलन तेज करने की कवायद शुरू कर दी है।

इन सबके बीच देश-विदेश से कई संगठनों और बड़े-बड़े सेलेब्रेटी से लेकर शख्सियत तक किसान आंदोलन ( Farmers Protest ) के समर्थन में उतर आए हैं। किसानों के इस प्रदर्शन को कई हॉलीवुड हस्तियों ने अपना समर्थन दिया है। अमरीकी सिंगर रिहाना ने किसानों के समर्थन में ट्वीट किया, तो वहीं अब पूर्व पोर्न स्टार मिया खलीफा भी किसानों के समर्थन में उतर आई हैं।

मिया खलीफा ने किसानों के प्रदर्शन को लेकर दो ट्वीट किए। उन्होंने अपने ट्वीट में मानवाधिकार का मुद्दा उठाया। मिया खलीफा ने लिखा कि मानवाधिकार उल्लंघन में ये सब क्या हो रहा है? नई दिल्ली के आसपास इंटरनेट काट दिया गया है। खलीफा का यह ट्वीट इंटरनेट पर वायरल हो रहा है।

What in the human rights violations is going on?! They cut the internet around New Delhi?! #FarmersProtest pic.twitter.com/a5ml1P2ikU