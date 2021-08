फेसबुक ने तालिबान के खिलाफ शुरू की कार्रवाई, समर्थकों के अकाउंट्स किया जा रहा बंद

काबुल। अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे के बाद से लगातार हालात खराब होते जा रहे हैं और पल-पल विचलित करने वाली तस्वीरें व वीडियो सामने आ रहे हैं। ऐसे में दुनियाभर से तालिबान के समर्थन और विरोध की आवाजें सोशल मीडिया समेत तमाम तरह के मीडिया प्लेटफॉर्म पर सुनाई दे रही है।

इस बीच सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की दिग्गज कंपनी फेसबुक ने तालिबान को लेकर कार्रवाई करनी शुरू कर दी है। फेसबुक ने तालिबान के समर्थन में पोस्ट करने वाले सभी अकाउंट को बैन करना शुरू कर दिया है। कंपनी ने एक बयान कहा है कि उसने उसके प्लेटफॉर्म से तालिबान और उसका समर्थन करने वाले सभी कंटेंट पर प्रतिबंध लगा दिया है।

फेसबुक ने कहा है कि चूंकि अमरीकी कानून के तहत तालिबान एक आतंकवादी संगठन है। हमने अपनी खतरनाक संगठन नीतियों के तहत उसे अपनी सेवाओं से प्रतिबंधित कर दिया है। इसका मतलब है कि हम तालिबान द्वारा या उसकी ओर से बनाए गए अकॉउंट्स को हटा देते हैं और उनकी प्रशंसा, समर्थन और प्रतिनिधित्व को प्रतिबंधित करते हैं। फेसबुक ने यह भी कहा है कि उसके पास विद्रोही समूह से जुड़े कंटेंट की निगरानी और उसे हटाने के लिए अफगान विशेषज्ञों की एक टीम है, जो देशी दारी और पश्तो बोलने वाले हैं और स्थानीय संदर्भ का ज्ञान रखते हैं।

फेसबुक ने आगे कहा है कि वह राष्ट्रीय सरकारों की मान्यता के बारे में निर्णय नहीं लेती है, बल्कि "अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के अधिकार" का पालन करती है। कंपनी ने आगे यह भी कहा है कि ये नीति उसके सभी प्लेटफार्मों पर लागू होती है, जिसमें उसके प्रमुख सोशल मीडिया नेटवर्क, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप शामिल हैं। फेसबुक ने कहा कि यदि वॉट्सऐप पर भी तालिबान से जुड़े ग्रुप मिलते हैं तो वह कार्रवाई करेगा।

We also have a dedicated team of Afghanistan experts, who are native Dari and Pashto speakers and have knowledge of local context, helping to identify and alert us about emerging issues on the platform: Facebook Spokesperson to ANI