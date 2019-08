G7 समिट में भाग लेने फ्रांस पहुंचे पीएम मोदी, कुछ देर में नेताओं से करेंगे मुलाकात

पेरिस। फ्रांस के बे ऑफ बिसके स्थित रिसॉर्ट टाउन बियारिट्ज में 24-26 अगस्त के बीच होने वाले जी-7 शिखर सम्मेलन की शुरुआत हो चुकी है। समुद्र किनारे बसा प्राचीन शहर बियारिट्ज में होने वाले इस सम्मेलन में भाग लेने के लिए सदस्य देशों के नेता और आमंत्रित देशों के नेता पहुंचने लगे हैं।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी-7 में भाग लेने के लिए बियारिट्ज पहुंच गए हैं। कुछ देर में पीएम मोदी कई वैश्विक नेताओं के साथ मुलाकात करेंगे। अमरीकी राष्ट्रपति ट्रंप के साथ कल (सोमवार) मुलाकात करेंगे। बताया जा रहा है कि पीएम मोदी ट्रंप के साथ कश्मीर मसले पर अपनी बात रखेंगे और ताजा हालात के बारे में भी जानकारी देंगे।

रविवार को जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे, अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रोन, जर्मन चांसलर एंजेला मर्केल, ब्रिटेन के प्रधान मंत्री बोरिस जॉनसन और अन्य नेताओं ने Biarritz में G7Summit में मिले चर्चाएं की।

अमेजन की जंगल में लगी भीषण आग को लेकर चिंता जताई गई। फ्रांस के राष्ट्रपति मैंक्रोन ने कहा कि आग से प्रभावित देशों की मदद के लिए 'जितनी जल्दी हो सके' जी-7 सहमत है।

France: Prime Minister Narendra Modi arrives in Biarritz for the #G7Summit. pic.twitter.com/dQqpdkqiou — ANI (@ANI) August 25, 2019

France: The United States President Donald Trump and Japan Prime Minister Shinzo Abe meet at the #G7Summit in Biarritz. pic.twitter.com/6MQJO1pQPR — ANI (@ANI) August 25, 2019

The spokesman says that Iran Foreign Minister Mohammed Javad Zarif has landed at French city, Biarritz, which is hosting G-7 summit: The Associated Press (File pic) pic.twitter.com/7khBsVG4ch — ANI (@ANI) August 25, 2019

इन मुद्दों पर होगी चर्चा

ईरान के विदेशमंत्री मोहम्मद जवाद जरीफ G7 सम्मेलन में भाग लेने के लिए बियारिट्ज पहुंचे हैं। फ्रांस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि फ्रांस ने ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर तनाव को कम करने के लिए जी-7 शिखर सम्मेलन के आयोजन स्थल पर विदेश मंत्री मोहम्मद जवाद जरीफ को आमंत्रित किया है।

सम्मेलन में भाग लेने पहुंचे जापान के प्रधानमंत्री शिंजा आबे और अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मुलाकात की। दोनों के बीच द्विपक्षीय संबंधों पर चर्चा हुई।

बैठक के दौरान फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैंक्रोन ने कहा कि अमेजन की जंगल में लगी आग से प्रभावित होने वाले देशों के G7 मदद के लिए सहमत हैं।

#G7 agrees to help countries affected by Amazon fires 'as fast as possible': AFP news agency quoting President of France, Emmanuel Macron. (file pic) pic.twitter.com/W8M8xvuE2A — ANI (@ANI) August 25, 2019

