LIVE: 'हाउडी मोदी' के लिए स्टेडियम में पहुंचने लगे दर्शक, रात 10 बजे पीएम मोदी का संबोधन

ह्यूस्टन। अमरीका के ह्यूस्टन स्थित एनआरजी स्टेडियम में आयोजित 'हाउडी मोदी' कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ ही देर बाद 50 हजार लोगों को एक साथ संबोधित करेंगे।

प्रधानमंत्री मोदी रात 8:30 बजे NRG स्टेडियम पहुंचेंगे। इसके बाद रात के 9:30 बजे अमरीकी राष्ट्रपति का भाषण होगा। पीएम मोदी रात 10 बजे लोगों को संबोधित करेंगे।

यह पहला ऐसा मौका है, जब किसी भी देश का राष्ट्राध्यक्ष अमरीका में इतनी बड़ी विशान संख्या को एक साथ संबोधित करेंगे।

पीएम मोदी का ह्यूस्टन में मेगा इवेंट, जानें अब तक किस इवेंट में पहुंचे हैं कितने लोग

इस भव्य कार्यक्रम में शामिल होने के लिए अमरीकी राष्ट्रपति मैरीलैंड से वायु सेना के एक विशेष विमान से अपने प्रतिनिधिमंडल के साथ रवाना हो गए हैं। राष्ट्रपति ट्रंप 100 मिनट तक इस कार्यक्रम में रहेंगे। इस बीच वे 30 मिनट तक भाषण भी देंगे।

Joint Base Andrews (Maryland): President of the United States, Donald Trump emplanes for Houston. He will attend #HowdyModi event, later today. (Pic credit: Steve Herman, The Voice of America) pic.twitter.com/ZKUxiIuMYb

दर्शकों में काफी उत्साह

इस कार्यक्रम में शामिल होने को लेकर दर्शकों में काफी उत्साह है और अब वे स्टेडियम के अंदर आना शुरू कर चुके हैं।

स्टेडियम में एंट्री के लिए लंबी लाइनें लग गई हैं। अपनी बारी के लिए उत्साहित लोगों का करीब एक किलोमीटर की लंबी लाइन लगी है।

दर्शकों का उत्साह यह बता रहा है कि अमरीक का ह्यूस्टन शहर पूरी तरह से मोदीमय हो गया है। हर तरफ मोदी-मोदी के नारे लग रहे हैं। चारों ओर मोदी की ही तस्वीर छाई हुई है।

बता दें कि 'हाउडी मोदी' कार्यक्रम की शुरुआत राष्ट्रगान के साथ होगा। पीएम मोदी और डोनाल्ड ट्रंप और हजारों की भीड़ के सामने एक बेहद खास बच्चा स्पर्श शाह इसकी शुरुआत करेंगे।

USA: People start gathering outside NRG stadium in Houston, Texas, to attend #HowdyModi event, say, ''We are excited to see Modi, expect to hear from him, & get words of wisdom from him because he is an inspiration for the country and people around the globe.'' pic.twitter.com/GH7zFOcLRG