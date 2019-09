अमेरिका की धरती पर गुलदस्ते से गिरे फूल को पीएम मोदी ने उठाया, लोगों ने दिए ये जबरदस्त रिएक्शन

नई दिल्ली: देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका के दौरे पर हैं। जहां वो आज 'हाउडी मोदी' कार्यक्रम में भाग लेंगे। लेकिन जब वो इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए हवाई अड्डे पर पहुंचे, तो वहां कुछ ऐसा हुआ जिसके बाद अब लोगों ने ट्विटर पर रिएक्शन देने शुरु कर दिए हैं। पीएम मोदी के इस वीडियो पर जबरदस्त रिएक्शन आ रहे हैं।

#WATCH United States: PM Narendra Modi arrives in Houston, Texas. He has been received by Director, Trade and International Affairs, Christopher Olson and other officials. US Ambassador to India Kenneth Juster and Indian Ambassador to the US Harsh Vardhan Shringla also present. pic.twitter.com/3CqvtHkXlk