जी-7 में पीएम मोदी का जलवा, कई राष्ट्राध्यक्षों से की खास मुलाकात

पेरिस। पीएम नरेंद्र मोदी जी-7 समिट में हिस्सा लेने के लिए इस वक्त फ्रांस में हैं। तीन देशों के दौरे पर निकले पीएम मोदी का ये अंतिम पड़ाव है। आज होने वाली इन मुलाकातों के बीच प्रधानमंत्री ने कई राष्ट्राध्यक्षों से मुलाकात की।

गौरतलब है कि आज जी-7 समिट की आधिकारिक बैठक होनी है। प्रधानमंत्री को इन बैठकों में हिस्सा लेना है, साथ ही कई देशों के प्रमुख से द्विपक्षीय वार्ता भी करनी है। इससे पहले सभी प्रमुखों के बीच एक बैठक हुई,फोटो सेशन भी हुआ।

इसी दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे,कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो से मुलाकात की, इन तस्वीरों में दोनों नेताओं के बीच गर्मजोशी देखने लायक थी। जी-7 में आज पीएम मोदी की मुलाकात अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से हो सकती है। दोनों नेता कई मुद्दों पर द्विपक्षीय वार्ता कर चर्चा करेंगे। माना जा रहा है कि जम्मू-कश्मीर मसले को लेकर खास चर्चा हो सकती है। इसके अलावा अमरीका और चीन के बीच चल रहे ट्रेड वॉर को खत्म करने और अफगानिस्तान का मसला भी उठाया जा सकता है।

PM मोदी बहरीन के शीर्ष पुरस्कार 'किंग हमाद ऑर्डर ऑफ द रेनेसां' से सम्मानित

