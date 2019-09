UNHRC में भारत ने PAK को किया बेनकाब, कहा- झूठ की फैक्ट्री चला रहा है पाकिस्तान

जिनेवा। जम्मू-कश्मीर को लेकर पूरी दुनिया में भारत के खिलाफ प्रोपैगैंडा चलाने वाले पाकिस्तान को एक बार फिर से हार का मुंह देखना पड़ा है। दरअसल, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद (एनएचआरसी) में भारत ने मंगलवार को पाकिस्तान को बेनकाब करते हुए कड़ी फटकार लगाई और कहा कि उसने जम्मू-कश्मीर के बारे में गलत और मनगढ़ंत कहानी पेश की है।

इस दौरान भारत ने यह भी स्पष्ट किया कि वह इस मुद्दे पर कोई विदेशी हस्तक्षेप स्वीकार नहीं करेगा, क्योंकि यह उसका आंतरिक मामला है।

पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी द्वारा एनएचआरसी के मंच से संबोधित करने के कुछ घंटों बाद ही एक शीर्ष भारतीय राजनयिक ने अपना संबोधन दिया।

UNHRC में पाक का सहारा बने राहुल और अब्दुल्ला, पेश किए गए डोजियर का पहला पेज लीक

इस दौरान भारतीय राजनयिक ने इस बात पर प्रकाश डाला कि 'पाकिस्तान आतंकवाद का केंद्र है और वह वैकल्पिक कूटनीति के तौर पर सीमा पार आतंकवाद का संचालन करता है।

विदेश मंत्रालय में सचिव (ईस्ट) विजय ठाकुर सिंह ने कहा कि भारत मानवधिकारों को बढ़ावा देने और उसकी रक्षा करने में दृढ़ता से विश्वास करता है। उन्होंने पाकिस्तान पर निशाना साधते हुए कहा, 'जो लोग क्षेत्र में किसी भी रूप में आतंकवाद को बढ़ावा देने व वित्तिय तौर पर इसका समर्थन करते हैं, वास्तव में वही मानव अधिकारों के सबसे बड़े उल्लंघनकर्ताओं में हैं।’

#WATCH Secy (East) MEA at UNHRC: A delegation has given a running commentary with offensive rhetoric of false allegations & concocted charges against my country. World is aware that this narrative comes from epicentre of global terrorism, where ring leaders were sheltered for yrs pic.twitter.com/x8LL9lJyX0