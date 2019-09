UNHRC में पाक का सहारा बने राहुल और अब्दुल्ला, पेश किए गए डोजियर का पहला पेज लीक

संयुक्त राष्ट्र। जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटने के बाद बैचेन पाकिस्तान हर अंतर्राष्ट्रीय संगठन में इस मुद्दे को उठाने की कोशिश की है, लेकिन हर बार हार का मुंह देखने पड़ा है। अब तिलमिलाए पाकिस्तान ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद (UNHRC) में इस मुद्दे को उठाया है। जेनेवा में सोमवार को शुरू हुई यह बैठक 27 सितंबर तक चलेगी।

पाकिस्तान ने कश्मीर में हो रहे मानवाधिकार के उल्लंघन का आरोप लगाते हुए भारत के खिलाफ एक डोजियर पेश किया है। लेकिन इस डोजियर का पहला पेज लीक हो गया। इस लीक दस्तावेज से जो तथ्य सामने आए हैं, वह बहुत ही हैरान करने वाला है।

PoK पर UNHRC की रिपोर्ट में कई खामियां, रिसर्च स्कॉलरों ने खोली पाकिस्तान की पोल

दरअसल पाकिस्तान के पास यह साबित करने के लिए कोई पुख्ता सबूत है ही नहीं कि भारत कश्मीर में मानवाधिकार का उल्लंघन कर रहा है। लिहाजा पाकिस्तान ने भारत के विपक्षी दलों के नेताओं के बयान का सहारा लिया है।

पाकिस्तान ने डोजियर में राहुल और अब्दुल्ला के बयान को किया शामिल

लीक दस्तावेजों के पहले पन्ने पर ही पाकिस्तान ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी और नेशनल कांफ्रेंस नेता उमर अब्दुल्ला के बयान का तरजीह देते हुए भारत के खिलाफ सबूत पेश किए हैं। बता दें कि यूएनएचआरसी में आज कश्मीर आधारित सेशन में भारत और पाकिस्तान दोनों अपने दावे पेश करेंगे।

UNHRC में जवाब देने से पहले ही पाकिस्तान ने दबाव की राजनीति शुरू कर दी है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने एक ट्वीट करते हुए लिखा, ‘अब समय आ गया है, अंतरराष्ट्रीय समुदाय को भारतीय बलों की ओर से किए जा रहे मानवाधिकार उल्लंघन पर अलग राय नहीं रखनी चाहिए।’

UNHRC में भारत ने पाक को किया बेनकाब, ‘पाकिस्तान ने POK में लोगों को मूल अधिकारों से किया वंचित’

बता दें कि जम्मू-कश्मीर से धारा 370 खत्म होने के बाद राहुल गांधी घाटी का दौरा करना चाहते थे, लेकिन सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर सरकार ने अनुमति नहीं दी। जिसके बाद एक ट्वीट में राहुल गांधी ने कश्मीरी लोगों के स्थिति के बारे में एक ट्वीट किया था।

A leaked document, reportedly the Pakistani dossier to be presented by them at United Nations Human Rights Council (UNHRC) today, circulating in Pak media circles. The opening page of the document shows quotes by Congress leader Rahul Gandhi & National Conference's Omar Abdullah. pic.twitter.com/4JoFClPil6