Coronavirus के बाद दुनिया पर मंडरा रहा एक और खतरा, वैज्ञानिकों ने की भविष्यवाणी

कोरोना वायरस ( coronavirus ) से पूरी दुनिया जंग लड़ रही है। अब तक इस वायरस ( COVID-19 ) की वजह से 70 हजार से ज्यादा लोग अकाल मौत का शिकार हो गए। वहीं, 12 लाख से ज्यादा लोग इस वायरस ( Coronavirus outbreak ) से संक्रमित हो चुके है। ये आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। अभी दुनिया कोरोना ( Coronavirus Updates ) के संकट से जूझ रही है। इसी बीच वैज्ञानिकों ने साल 2020 में आने वाले समुद्री तूफानों ( Dangerous Storms in 2020 ) को लेकर भविष्यवाणी की है। हालांकि इन तूफानों से कौन-कौन से इलाके प्रभावित होंगे इसका अभी सटीक नहीं पता चल पाया है।

कोलोराडो स्टेट यूनिवर्सिटी के मौसम वैज्ञानिकों ने इस साल 2020 में पूरी दुनिया में 16 से ज्यादा तबाही मचाने वाले समुद्री तूफान आने का पूर्वानुमान लगाया है। इन तूफानों में आठ हेरिकन भी शामिल हैं जिसमें से चार तूफान बेहद ही खतरनाक और शक्तिशाली हो सकते हैं। शोधकर्ताओं का अनुमान है कि हमें इस साल फिर से बड़ी गतिविधियों का होने के संकेत मिले हैं।

The tropical and subtropical Atlantic generally is warmer than normal. The region with above-normal SSTs in Atlantic correlates fairly well with typical March SST pattern associated with above-normal #hurricane seasons. Exception is current cold anomaly in far North Atlantic. pic.twitter.com/2rzfTN8nKK