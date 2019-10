मेक्सिको: कुख्यात ड्रग्स तस्कर अल चापो का बेटा गिरफ्तार, समर्थकों ने पुलिस व सुरक्षा बलों पर बोला हमला

मेक्सिको सिटी। उत्तरी अमरीकी देश मेक्सिको में सुरक्षा बलों को एक कुख्यात तस्कर के बेटे को पकड़ना भारी पड़ गया। दरअसल, सुरक्षा बलों ने जेल में बंद कुख्यात मादक पदार्थ तस्कर जोआक्विन 'अल चापो' गुजमैन के बेटे को गिरफ्तार किया, जिसके बाद उत्तरी मेक्सिको में भारी लड़ाई छिड़ गई।

सुरक्षा बलों ने ओवीडीयो गुजमैन लोपेज (Ovidio Guzman Lopez) को क्यूलीकैन (Culiacan) शहर में एक नियमित गश्त के दौरान पकड़ा। लोपेज के पकड़े जाने की सूचना मिलते ही अल चापो के समर्थकों ने पुलिस और सेना पर हमला बोल दिया।

मेक्सिको में हथियारबंद बदमाशों ने बरसाईं ताबड़तोड़ गोलियां, एक सैन्यकर्मी समेत 15 लोगों की मौत

अल चापो के समर्थकों ने पूरे शहर में जबरदस्त गोलीबारी की गई। सोशल मीडिया पर इसकी तस्वीरें भी सामने आई है , जिसमें भारी नुकसान को देखा जा सकता है।

वायरल वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि समर्थक भारी हथियारों से लैस हैं और पुलिस पर गोलीबारी कर रहे हैं। वीडियो में कार, शव और सड़क पर खड़ी बैरिकेडिंग जलती दिख रही है।

Ovidio Guzmán Lopez released. From a PR standpoint alone, this was a total disaster – the slow drip of info, the photos of Guzmán in custody, the government statement… just terrifying how badly authorities handled it pic.twitter.com/syJwtPQHGy