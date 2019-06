Modi-Trump Meeting: S- 400 पर नहीं हुई चर्चा, टैरिफ मुद्दे पर पीएम मोदी ने की दो टूक बात

नई दिल्ली। जापान के ओसाका में G-20 शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात हुई। दोनों नेताओं के बीच करीब एक घंटे की बातचीत हुई। बातचीत के दौरान ईरान, 5जी, द्विपक्षीय संबंध, रक्षा और व्यापार के मुद्दे प्रमुखता से छाए रहे। इस दौरान दोनों तरफ से ऐसी कई बातें कही गईं जो दूसरे पक्ष की मुश्किलें बढ़ाने वाली थीं। जहां अमरीका ने पीएम मोदी की तारीफ करते हुए अप्रत्यक्ष रूप से आपसी संबंधों के निर्वहन की अधिक जिम्मेदारी भारत पर थोपी, वहीं पीएम मोदी ने दो टूक बात करते हुए टैरिफ के मुद्दे पर भारत का पक्ष रखा।

टैरिफ के मुद्दे पर बनेगी बात ?

जी-20 सम्मलेन के लिए ओसाका आने से पहले ट्रंप ने अमरीकी उत्पादों पर भारत द्वारा लगाए गए टैरिफ को लेकर नाखुशी जाहिर की थी। बातचीत की शुरुआत में ट्रंप ने पीएम मोदी को लोकसभा चुनावों में जीत के लिए बधाई दी। पीएम मोदी ने बदले में ट्रंप को इसके लिए धन्यवाद दिया। डोनाल्ड ट्रंप के साथ चर्चा की शुरुआत करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि हम आपके साथ ईरान, 5जी, द्विपक्षीय संबंध और रक्षा संबंध पर बात करना चाहते हैं।

पीएम मोदी की दो टूक

पीएम ने साफ़ किया कि भारत का टैरिफ कई देशों से बहुत कम है। जबकि अमरीका भारतीय उत्पादों पर अधिक टैरिफ लगा रहा है। बातचीत के दौरान पीएम मोदी ने कहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था नाजुक दौर से गुजर रही है जिसमें भारतीय व्यापार का संरक्षण जरूरी है।

