FATF से पाकिस्तान को नहीं मिली राहत, ग्रे लिस्ट में बरकरार

पेरिस। आतंकियों के खिलाफ कार्रवाई न करने को लेकर फाइनेंशियल एक्‍शन टॉस्‍क फोर्स ( FATF ) से पाकिस्तान ( Pakistan ) को कोई राहत नहीं मिली है।

फाइनेंशियल एक्‍शन टॉस्‍क फोर्स ने पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट ( Gray List ) में बरकार रखा है। हालांकि FATF की बैठक में पाकिस्तान को तुर्की और मलेशिया का समर्थन जरूर मिला है।

फ्रांस की राजधानी पेरिस में हो रही FATF की बैठक में पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में ही बरकरार रखने का फैसला हुआ। यह बैठक एक हफ्ते तक चलेगी।

Sources: Pakistan to remain in Financial Action Task Force (FATF) grey list. Turkey and Malaysia supported Pakistan. pic.twitter.com/M0z0Ppt7rY