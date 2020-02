भारत के लिए रवाना हुए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, सुबह 11.40 बजे पहुंचेंगे अहमदाबाद

वाशिंगटन। अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ( US President Donald Trump ) अपने पहले आधारिक भारत दौरे के लिए रवाना हो गए हैं। ट्रंप अपने परिवार के साथ भारत के लिए रवाना हुए हैं। भारतीय समयानुसार शाम के करीब 8:30 बजे ट्रंप व्हाइट हाउस से निकले और हेलीकॉप्टर में सवार होकर एंड्रू एयरफोर्स एयरबेस पहुंचे जहां से वे भारत के लिए रवाना हुए।

भारत दौरे से पहले इवांका ट्रंप ने पीएम मोदी के साथ की एक तस्वीर शेयर की है। वहीं भारत रवाना होने से पहले मीडिया से बात करते हुए ट्रंप ने एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मेरे सबसे अच्छे दोस्त हैं।

डोनाल्ड ट्रंप को ईश्वर का आशीर्वाद दिलाने के लिए हिंदूसेना करेगी यज्ञ, मोटेरा स्टेडियम में गिरा अस्थायी गेट

ट्रंप ने कहा कि भारत में एक बहुत बड़े कार्यक्रम होने की उम्मीद है। इसके लिए वे काफी उत्साहित हैं। करीब 7 मिलियन लोग स्वागत के लिए तैयार हैं।

ट्रंप अपने पूरे परिवार के साथ दो दिनों के भारत दौरे पर आ रहे हैं। वे कल यानी सोमावर की सुबह 11:40 में अहमदाबाद पहुंचेंगे। सुबह 11:40 में सरदार बल्लभभाई पटेल हवाई अड्डे पर ट्रंप का विमान लैंड करेगा।

ताज का दीदार करने आगरा जाएंगे ट्रंप

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद अमरीकी राष्ट्रपति की आगवानी करेंगे। इसके बाद पीएम मोदी और राष्ट्रपत? डोनाल्ड ट्रंप ? का एक रोड शो होगा। इसके बाद राष्ट्रपति ट्रंप सरदार पटेल मोटेरा स्टेडियम में आयोजित 'नमस्ते ट्रंप' कार्यक्रम को संबोधित करेंगे

बता दें कि अहमदाबाद में आयोजित कार्यक्रमों के बाद राष्ट्रपति ट्रंप आगरा पहुंचेंगे, जहां पर वे सपरिवार ताज का दीदार करेंगे। लगभग 50 मिनट तक ताज का दीदार करने के बाद ट्रंप नई दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे।

बता दें कि ट्रंप ऐसे तीसरे राष्ट्रपति हैं जो ताजमहल देखने के लिए आगरा जाएंगे। जबकि 20 साल बाद आने वाे पहले राष्ट्रपति होंगे।

US President Donald Trump along with First Lady Melania Trump depart from Andrews Air Force Base for a two day visit to India. President Trump will attend the 'Namaste Trump' event at Motera Stadium in Ahmedabad, tomorrow. pic.twitter.com/4WpBfP2YM6

Washington DC: US President Donald Trump along with First Lady Melania Trump leaves from White House for Andrews Air Force Base, from where they will depart for India shortly. https://t.co/SvZf0dqEaN pic.twitter.com/F2rwd0RzE3

#WATCH US President Trump ahead of his visit to India: I look forward to being with the people of India, we will be with millions&millions of people. I get along very well with PM,he is a friend of https://t.co/gdvh2zVfyu told me this will be the biggest event they have ever had. pic.twitter.com/2aG6jr1m9G