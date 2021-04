Ramadan 2021: मिस्र में 29 साल बाद पहली बार रमजान तोप दागी गई

काहिरा। मुस्लिम समुदाय के सबसे पवित्र त्योहारों में से एक रमजान ( Ramadan 2021 ) का पावन महिना आज से शुरू हो चुका है। हालांकि कई देशों में बीते दिन मंगलवार से ही रमजान मनाया जा रहा है।

इस बीच मिस्र में उपवास तोड़ने की घोषणा करने वाला ऐतिहासिक रमजान तोप ( Ramadan Cannon ) मंगलवार को सूर्यास्त के समय दागी गई। पिछले 29 सालों में यह पहला अवसर था जब रमजान तोप को फायर की गई। आखिरी बार 1992 में रमजान तोप को फायर की गई थी।

ऐसा माना जाता है कि यह परंपरा मिस्र की राजधानी काहिरा के सलह अल-दीन अल-अयूबी के प्रतिष्ठित गढ़ में शुरू हुई थी। इसी जगह पर मंगलवार को रमजान तोप को फायर की गई। कई दस्तावेजों में ये जिक्र मिलता है कि इस परंपरा की शुरुआत 1460 में हुआ था, जब ममलुक सुल्तान सफ़ अल-दीन खुशाकदम को उपहार के रूप में यह मिला था और उन्होंने इसका परीक्षण करने के लिए फायर करने के आदेश दिए थे।

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, मिस्र सरकार ने ऐतिहासिक स्थलों को विकसित करने का एक अच्छा कदम उठाया, जिसके तहत पर्यटन और पुरावशेष मंत्रालय द्वारा इस तोप को फिर से बहाल किया गया है।

