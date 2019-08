भारत के पक्ष में रूस फिर बोला, कहा- कश्मीर के मामले में नहीं देगा दखल

नई दिल्ली। रूस ने एक बार फिर से कश्मीर मुद्दे को भारत का आंतरिक मामला बताया है। उसने कहा है कि इस विवाद में रूस की कोई भूमिका नहीं रहेगी। भारत में रूसी दूतावास के उप प्रमुख रोमन बाबूसकिन ने कहा कि हम तब तक मध्यस्थता की भूमिका नहीं अदा कर सकते, जब तक दोनों देश खुद इस बात के लिए नहीं पूछते हैं। उन्होंने कहा कि रूस ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UNSC) की क्लोज डोर मीटिंग में भी कश्मीर को भारत का आंतरिक मामला बताया था।

Roman Babushkin, Deputy Chief of Russian Embassy in India: Russia has no role to play in India-Pakistan dispute, unless both ask for mediation. During the closed-door event at the United Nations Security Council (UNSC), we reiterated that Kashmir is an internal issue of India. pic.twitter.com/MOwpN9HCKS