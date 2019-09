टोंगा के प्रधानमंत्री का न्यूजीलैंड के अस्पताल में निधन, लोकतंत्र समर्थक और जलवायु परिवर्तन के थे प्रचारक

वेलिंगटन। टोंगन से एक बड़ी खबर आ रही है। देश के प्रधानमंत्री अकिलिसी पोइवा का न्यूजीलैंड के एक अस्पताल में निधन हो गया। पोइवा दक्षिण अफ्रीका के लोकतंत्र समर्थक और जलवायु परिवर्तन के प्रमुख प्रचारक माने जाते हैं।

गुरुवार को सूचना मंत्रालय और मीडिया रिपोर्ट के हवाले से यह खबर सामने आई है।

देशभर में शोक की लहर

प्रधानमंत्री अकिलिसी पोइवा की मृत्यु की जानकारी से देशभर में शोक की लहर उठी है। इससे पहले प्रधानमंत्री कार्यालय ने भी इस संबंध में एक बयान जारी किया था। बयान में कहा गया था कि इस साल की शुरुआत में इस बात का खुलासा हुआ था कि 78 वर्षीय पोइवा को लीवर की शिकायत है।

दो हफ्तों से जारी था इलाज

बताया जा रहा है कि उन्हें टोंगा के अस्पताल में दो हफ्ते पहले उन्हें निमोनिया के कारण अस्पताल में भर्ती कराया गया था। बुधवार को स्थानीय समयानुसार सुबह 10 बजे उन्होंने ऑकलैंड सिटी हॉस्पिटल में आखिरी सांस ली।

Terribly saddened to hear of the passing of Tongan Prime Minister, the Hon. ‘Akilisi Pohiva. He was a passionate advocate for his people, for his beloved Tonga & our Pacific family. Jenny & I send our condolences to his family, as well as the Government and the people of Tonga.