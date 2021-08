डोनाल्ड ट्रंप ने आफगानिस्तान में सैन्य वापसी को लेकर को दिया सुझाव, सोशल मीडिया पर खुद घिरे

वॉशिंगटन। अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे के बाद से अमरीका के अंदर राजनीतिक घमासान जारी है। अफगानिस्तान से अमरीकी सैनिकों की पूर्ण वापसी के फैसले को लेकर राष्ट्रपति जो बाइडेन (Joe Biden) की आलोचना हो रही है। पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) बाइडेन पर लगातार हमलावर हैं। ट्रंप लगातार बाइडेन सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। हालांकि सोशल मीडिया पर उनके सुझाव ने उन्ही के खिलाफ आक्रोश पैदा कर दिया है। लोग उनसे पूछ रहे हैं कि क्या वह अफगानिस्तान में अपने ही सैनिकों पर बमबारी का सुझाव दे रहे हैं?

सोशल मीडिया पर ट्रंप ने ये कहा

ट्रंप ने बाइडेन सरकार को सुझाव दिया कि अफगानिस्तान से पहले अमरीकी नागरिकों को निकाला जाना चाहिए था। इसके बाद सभी उपकरणों को वापस लाना चाहिए था। सेना को बाहर निकालने से पहले अमरीका को उन ठिकानों पर बमबारी करनी चाहिए जो विदेशी सैनिकों के लिए बेस काम करते थे। इसके बाद आपको सेना को बाहर निकालना चाहिए था। आप इसे उल्टे क्रम में नहीं कर सकते हैं। जैसा कि हमारे जागृत जनरलों और बाइडन ने किया है। कोई अराजकता नहीं, कोई मौत नहीं- उन्हें पता भी नहीं चलेगा कि हम चले गए!

Starting to get the sense he didn’t absorb a ton about the realities of the presidency while doing the job pic.twitter.com/BXPE9cLSIM