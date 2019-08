ट्रंप ने फिर दोहराया मध्यस्थता का राग, कहा-दोनों देश चाहेंगे तो कश्मीर मुद्दे पर जरूर हस्तक्षेप करेंगे

वाशिंगटन। अमरीकी राष्ट्रपति ने एक बार फिर कश्मीर मुद्दे पर मध्यस्थता का राग अलापा है। उन्होंने गुरुवार को मीडिया से बातचीत में कहा कि भारत और पाकिस्तान चाहेंगे तो वह इस मामले वे उनकी मदद कर सकते हैं। गौरतलब है कि बीते माह पाक के प्रधानमंत्री इमरान खान अमरीकी दौरे पर गए थे। इस दौरान ट्रंप ने बातचीत के दौरान कश्मीर मुद्दे को लेकर मध्यस्थता की बात छेड़ी थी।

ईरान पर प्रतिबंध को लेकर भारत से खुश है अमरीका , बताया सच्चा दोस्त

US President Donald Trump yesterday: If I can.. if they wanted me to, I would certainly intervene(on Kashmir issue) pic.twitter.com/k3PZbCozmr