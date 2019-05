दुनिया ने माना भारत का लोहा, चक्रवाती तूफान फानी को बेअसर करने के लिए हो रही है तारीफ

न्यूयार्क। संयुक्त राष्ट्र ने चक्रवाती तूफान फानी से हजारों लोगों का जीवन बचाने के लिए भारत की प्रशंसा की है। यूएन एजेंसी ने कहा है कि भारतीय मौसम विभाग की शुरुआती चेतावनियों से इस भयानक तूफान से हुए नुकसान को काम किया जा सका। यूएन एजेंसी ने भारतीय मौसम विभाग की तारीफ करते हुए कहा है कि उसकी सटीक भविष्यवाणी के चलते लोगों को समय पर राहजत पहुंचाने मेंबड़ी मदद मिली। यूएन ने कहा है कि इससे अधिकारियों कोअच्छी तरह से लोगों की लक्षित निकासी योजना का संचालन करने में मदद मिली और जीवन के नुकसान को कम किया जा सका।

दुनिया ने माना भारत का लोहा

संयुक्त राष्ट्र महासचिव (SRSG) के विशेष प्रतिनिधि, और आपदा जोखिम न्यूनीकरण (UNISDR) के जिनेवा स्थित संयुक्त राष्ट्र कार्यालय के प्रमुख मामी मिज़ुटोरी ने कहा कि चरम मौसम की घटनाओं के प्रबंधन के लिए भारत की जमकर तारीफ की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि भारत ने अपने कौशल से तूफान फानी के असर को कम करने में बड़ी सफलता पाई है। मामी मिज़ुटोरी ने कहा कि संयुक्त राष्ट्र की एजेंसियां फानी के असर का बारीकी से निगरानी कर रही हैं और बांग्लादेश में शरणार्थी शिविरों में रह रहे परिवारों की सुरक्षा के लिए कदम उठा रही है।

India's zero casualty approach to managing extreme weather events is a major contribution to the implementation of the #SendaiFramework and the reduction of loss of life from such events. I look forward to hearing more about #CycloneFani at the #GP2019Geneva May 13-17. https://t.co/AqwCwNRjxE