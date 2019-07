अमरीका ने किया ड्रोन को मार गिराने का दावा, ईरान ने कहा- गलतफहमी का शिकार है यूएस

तेहरान। परमाणु समझौते को लेकर ईरान और अमरीका के रिश्ते लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। दुनियाभर के कई देशों की तमाम कोशिशों के बावजूद दोनों देशों के बीच सुलह की कोई गुंजाइश नजर नहीं आ रही है।

इसी बीच एक और खबर सामने आई है, जिससे US और ईरान के बीच तनाव और बढ़ सकता है। दरअसल, गुरुवार को अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ( Donald Trump ) ने गुरुवार को दावा किया है कि अमरीका ने एक ईरानी ड्रोन ( Iranian drone) को मार गिराया है।

हालांकि, ईरान के विदेश मंत्री ने इन दावों के विपरीत अपने बयान में कहा कि उन्हें ऐसी किसी घटना की जानकारी नहीं है। यही नहीं, ईरान की उप विदेश मंत्री ने तो यहां तक कह डाला कि 'हो सकता है अमरीका ने अपने ही ड्रोन को मारकर गिराया हो।' बीते दिनों तेल टैंकरों को लेकर खाड़ी में तनाव और उसके बाद ईरान की ओर से अमरीकी ड्रोन गिराए जाने के बाद आई इस खबर से दोनों देशों के रिश्तों में तल्खी साफ नजर आ रही है।

ईरान के रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स ने विदेशी जहाज को किया जब्त

I want to apprise everyone of an incident in the strait of Hormuz today, involving #USSBoxer , a U.S. Navy amphibious assault ship. The BOXER took defensive action against an Iranian drone .... pic.twitter.com/Zql6nAUGxF

अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किया यह दावा

गुरुवार को ट्रंप ने दावा किया कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ( Strait of Hormuz ) में अमरीकी युद्धपोत ( us warship ) ने एक ईरानी ड्रोन को मार गिराया है। वाइट हाउस में मीडिया से बात करते हुए ट्रंप ने बताया कि अमरीकी नौसेना के एक जहाज 'बॉक्सर' ने एक ईरानी ड्रोन को मार गिराया है। ट्रंप के मुताबिक इस ड्रोन ने 1000 गज की दूरी के भीतर उड़ान भरकर अमरीकी युद्धपोत को धमकी देने की कोशिश कर रहा था। इससे अमरीकी जहाज और उसके चालक दल की सुरक्षा को खतरा था। ट्रंप ने ईरानी ड्रोन को गिराया जाना 'रक्षात्मक कार्रवाई' का हिस्सा बताया है।

We have not lost any drone in the Strait of Hormuz nor anywhere else. I am worried that USS Boxer has shot down their own UAS by mistake!