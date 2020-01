बगदाद में फिर रॉकेट हमला, अमरीकी संसद में ट्रंप को जंग से रोकने के लिए होगी वोटिंग

तेहरान। ईरान-अमरीका ( US Iran tension ) के बीच विवाद लगातार गहराता ही जा रहा है। इसी बीच इराक की राजधानी बगदाद पर एक बार फिर रॉकेट हमले ( Rocket attack ) की खबर आ रही है। मीडिया रिपोर्ट्स में रक्षा सूत्रों के हवाले से इस बारे में जानकारी मिल रही है। सूत्रों का कहना है कि बगदाद पर दो कत्युशा रॉकेट से हमला हुआ है।

सरकारी एजेंसियां और विदेशी दूतावास के पास हुआ था हमला

सुरक्षा एजेंसियों के मुताबिक, ये रॉकेट वहां के हरियाली वाले इलाके में आकर गिरे थे, जहां सरकारी एजेंसियां और विदेशी दूतावास हैं। हालांकि, गनीमत ये रही कि हमले में कोई हताहत नहीं हुआ है। अब इस हमले के बाद दोनों देशों समेत समूचे मीडिल ईस्ट में तनाव पहले से कहीं अधिक बढ़ने की प्रबल संभावना है।

Iraqi military says two Katyusha rockets fell inside Baghdad's Green Zone, no casualties: Reuters https://t.co/W3O9KjZLWq

अमरीका में युद्ध टालने के लिए वोटिंग

दूसरी तरफ, अमरीका में भी लगातार युद्ध टालने की बात चल रही है। लोगों द्वारा युद्धविरोधी रैलियों और प्रदर्शन के बाद गुरुवार को अमरीकी संसद में इससे संबंधित वोटिंग होनी है। संसद में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को ईरान के साथ युद्ध करने से रोकने को लेकर वोटिंग होनी है। संसद की स्पीकर नैन्सी पेलोसी ने इस बारे में जानकारी दी है। पेलोसी ने बताया कि ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई करने के लिए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की शक्तियों में कटौती को लेकर सदन में गुरुवार को मतदान किया जाएगा।

Speaker of the US House of Representatives, Nancy Pelosi (in file pic) says House to vote Thursday to prevent President Donald Trump from Iran war: AFP news agency pic.twitter.com/DIpKaT45dx