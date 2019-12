अमरीका: शिकागो में हाउस पार्टी के दौरान गोलीबारी, एक नाबालिग समेत 13 की मौत

शिकागो। अमरीका के शिकागो ( Chicago ) में रविवार को 13 लोगों को गोलीमार कर हत्या कर दी गई। इसमें 16 साल का एक लड़का भी शामिल है। इस मामले में पुलिस ने दो को हिरासत में लिया गया है।

शुरूआती जानकारी के मुताबिक एक घर के अंदर पार्टी चल रही थी। इसी बीच विवाद होने पर गोलीबारी की घटना को अंजाम दिया गया।

पुलिस के अनुसार, दक्षिण मे स्ट्रीट ( South May Street ) के 5700 ब्लॉक में शॉटस्पोट्टर तकनीक से लगभग 12:35 बजे अधिकारियों को गोलीबारी की सूचना मिली।

एक चश्मदीद टेरेंस डेनियल ने बताया कि जिस वक्त ये घटना हुई उस वक्त वह जाग रहा था। उन्होंने 4, 5, या 6 गोली चलने की आवाज सुनी। जब मैंने खिड़की से बाहर देखा तो मुझे कोई हंगामा नहीं दिखाई दिया, लेकिन फिर कुछ ही देर बाद मैंने सड़क पर एक पार्टी से लोगों के चीखने की आवाजें सुनी और फिर भागते हुए देखा।

डेनियल ने बताया कि सड़क पर बहुत सारे लोग थे, सड़क पर इतनी सारी कारें और पुलिस की प्रतिक्रिया बहुत ही अद्भुत थी। ऐसा लग रहा था कि 100 पुलिस अधिकारी घटनास्थल की ओर भाग रहे हैं।

