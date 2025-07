नेशनल हाईवे बना हादसों का हाईवे, अलग-अलग सड़क दुर्घटनाओं में 16 कांवड़िये घायल, 8 की हालत गंभीर

16 Kanwariyas injured in different road accidents in up: रविवार देर रात नेशनल हाईवे पर कांवड़ यात्रा के दौरान अलग-अलग स्थानों पर हुए सड़क हादसों ने यात्रा की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। मुरादाबाद, रामपुर और अमरोहा जिलों में इन दुर्घटनाओं में कुल 16 कांवड़ यात्री घायल हो गए, जिनमें आठ की हालत बेहद गंभीर बताई जा रही है। सभी घायलों को प्राथमिक उपचार के लिए संबंधित सीएचसी में भर्ती कराया गया, जहां से गंभीर घायलों को हायर सेंटर रेफर कर दिया गया है।