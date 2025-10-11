अखिलेश-आजम विवाद पर बोले भूपेन्द्र चौधरी – निजी रिश्तों में राजनीति का रंग सही नहीं, भाजपा विकास की राह पर

UP Political News Today Hindi: उत्तर प्रदेश भाजपा अध्यक्ष भूपेन्द्र चौधरी ने शुक्रवार को पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस में पत्रकारों से बातचीत में सपा प्रमुख अखिलेश यादव और आजम खान के रिश्तों पर चल रही राजनीतिक चर्चा को अनुचित बताया। भूपेन्द्र चौधरी ने कहा कि दोनों नेताओं के जो भी आपसी संबंध हैं, वह सभी की जानकारी में हैं और यह एक निजी व आंतरिक मामला है। उन्होंने जोर देकर कहा कि भारतीय जनता पार्टी ऐसे व्यक्तिगत मामलों को राजनीति का मुद्दा नहीं बनाती, बल्कि जनता के विकास और सुशासन ही हमारी प्राथमिकता है।