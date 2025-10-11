Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

मुरादाबाद

अखिलेश-आजम विवाद पर बोले भूपेन्द्र चौधरी – निजी रिश्तों में राजनीति का रंग सही नहीं, भाजपा विकास की राह पर

Moradabad News: भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेन्द्र चौधरी ने अखिलेश यादव और आजम खान के रिश्तों को निजी मामला बताते हुए कहा कि इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। उन्होंने जोर देकर कहा कि भाजपा का फोकस सिर्फ विकास और सुशासन पर है।

2 min read

मुरादाबाद

image

Mohd Danish

Oct 11, 2025

akhilesh azam private issue not political bjp focuses on development

भाजपा विकास की राह पर | Image Source - 'X' @Bhupendraupbjp

UP Political News Today Hindi: उत्तर प्रदेश भाजपा अध्यक्ष भूपेन्द्र चौधरी ने शुक्रवार को पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस में पत्रकारों से बातचीत में सपा प्रमुख अखिलेश यादव और आजम खान के रिश्तों पर चल रही राजनीतिक चर्चा को अनुचित बताया। भूपेन्द्र चौधरी ने कहा कि दोनों नेताओं के जो भी आपसी संबंध हैं, वह सभी की जानकारी में हैं और यह एक निजी व आंतरिक मामला है। उन्होंने जोर देकर कहा कि भारतीय जनता पार्टी ऐसे व्यक्तिगत मामलों को राजनीति का मुद्दा नहीं बनाती, बल्कि जनता के विकास और सुशासन ही हमारी प्राथमिकता है।

लोकतंत्र में सबको अपनी बात कहने की स्वतंत्रता

बसपा के हालिया सम्मेलन पर प्रतिक्रिया देते हुए भाजपा अध्यक्ष भूपेन्द्र चौधरी ने कहा कि लोकतंत्र में हर दल और नेता को अपनी बात जनता के समक्ष रखने का अधिकार है। उन्होंने बहुजन समाज पार्टी प्रमुख मायावती को प्रदेश की राजनीति का एक सशक्त और ऐतिहासिक चेहरा बताया, जो चार बार उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री रह चुकी हैं। कांशीराम की पुण्यतिथि पर उनका बड़ा आयोजन करना उनका लोकतांत्रिक अधिकार है और भाजपा इसे सम्मान देती है।

भाजपा का फोकस विकास और सुशासन पर

भूपेन्द्र चौधरी ने स्पष्ट किया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार बिना किसी भेदभाव के प्रदेश के 40 करोड़ नागरिकों के लिए कार्यरत है। उन्होंने बताया कि भाजपा एक विचारधारा-आधारित संगठन है जिसका संकल्प जनसेवा और राष्ट्रहित पर टिका है। भूपेन्द्र चौधरी ने कहा कि पार्टी ने कभी बहुजन समाज पार्टी से गठबंधन नहीं किया और न ही व्यक्तिगत फायदे के लिए अपनी विचारधारा से समझौता किया।

बिहार में बदलाव की कहानी

बिहार चुनावों को लेकर भूपेन्द्र चौधरी ने मुख्यमंत्री नितीश कुमार के नेतृत्व की सराहना की। उन्होंने कहा कि बिहार में पिछले 20 वर्षों में जो विकास हुआ है, वह पहले के ‘जंगलराज’ और हिंसा से बिल्कुल अलग है। अब बिहार कानून व्यवस्था और आर्थिक विकास में आगे बढ़ चुका है। चौधरी ने विश्वास जताया कि आगामी चुनावों में एनडीए को बिहार की जनता का फिर से आशीर्वाद मिलेगा।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

up news

UP News Hindi

UP Politics

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

11 Oct 2025 09:16 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Moradabad / अखिलेश-आजम विवाद पर बोले भूपेन्द्र चौधरी – निजी रिश्तों में राजनीति का रंग सही नहीं, भाजपा विकास की राह पर

ट्रेंडिंग वीडियो

बड़ी खबरें

View All

मुरादाबाद

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

त्योहारों पर सुरक्षा को लेकर मुरादाबाद पुलिस अलर्ट, लाइन में बैठे 50 दारोगाओं की होगी फील्ड तैनाती, जानें अधिकारियों का प्लान

moradabad police reassign suspended officers before diwali security plan
मुरादाबाद

आला हजरत एक्सप्रेस में गैस सिलिंडर धमाका! कोच में मची अफरा-तफरी, यात्रियों ने चिल्लाते हुए ट्रेन से लगाई छलांग

ala hazrat express gas cylinder explosion moradabad train
मुरादाबाद

फेसबुक फ्रेंडशिप से शुरू हुआ प्यार, मुस्लिम युवक ने 5 बच्चों की मां से बनाए संबंध, फिर ब्लैकमेल कर कराया धर्म परिवर्तन

love jihad case in moradabad facebook affair muslim youth blackmail
मुरादाबाद

आजम खान के मीठे बोल से नरम पड़ा पूर्व सांसद डॉ. एसटी हसन का लहजा, मुरादाबाद में खुले दिल से स्वागत का किया ऐलान

st hassan azam khan relationship changes lucknow rampur moradabad
मुरादाबाद

गौरव और सहरीन का प्रेम विवाह बना मिसाल, प्रेम के आगे झुकी मजहबी दीवार, मंदिर बना प्रेम का साक्षी

interfaith marriage moradabad guarav sahreen temple wedding
मुरादाबाद
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.