मुरादाबाद

यूपी में बैंडबाजों पर नया बवाल! मुस्लिम संचालकों को हटाने होंगे हिंदू देवी देवताओं के नाम, पुलिस ने दिया अल्टीमेटम

UP News: मुरादाबाद में बैंडबाजों के नाम को लेकर नया विवाद खड़ा हो गया है। शिकायत के बाद पुलिस ने मुस्लिम संचालकों को आदेश दिया है कि वे अपने बैंड से हिंदू देवी-देवताओं के नाम हटा लें।

मुरादाबाद

Mohd Danish

Aug 21, 2025

UP News In Hindi: उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले में इन दिनों एक नया विवाद चर्चा का विषय बना हुआ है। ढाबों और रेस्टोरेंट्स के नाम बदलने के बाद अब बैंडबाजों पर भी आपत्ति दर्ज कराई गई है। खासतौर से मुस्लिम संचालकों पर आरोप है कि वे अपने बैंडबाजों का नाम हिंदू देवी-देवताओं पर रखकर व्यवसाय कर रहे हैं। इसे लेकर हिंदू समाज की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का आरोप लगाया गया है।

सीएम पोर्टल पर दर्ज हुई शिकायत

यह मामला तब सुर्खियों में आया जब मुरादाबाद जिले के थाना पाकबड़ा निवासी अधिवक्ता शेबी शर्मा ने मुख्यमंत्री पोर्टल पर शिकायत दर्ज कराई। उन्होंने आरोप लगाया कि एक विशेष समुदाय के लोग हिंदू देवी-देवताओं के नाम पर बैंडबाजों का संचालन कर रहे हैं। शिकायत सीधे सीएम योगी आदित्यनाथ तक पहुंचने के बाद पुलिस प्रशासन तुरंत हरकत में आया और मामले की जांच शुरू कर दी गई।

पुलिस ने तलब किए बैंडबाजा संचालक

शिकायत की गंभीरता को देखते हुए मंगलवार को SP सिटी कुमार रणविजय सिंह ने जिले के सभी बैंडबाजा संचालकों को बुलाकर बैठक की। बैठक के दौरान उन संचालकों को साफ चेतावनी दी गई जिनके बैंडबाजों के नाम हिंदू देवी-देवताओं से जुड़े थे। एसपी सिटी ने स्पष्ट कहा कि ऐसे सभी नाम तुरंत हटा लिए जाएं, अन्यथा कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

संचालकों ने दिया आश्वासन

बैठक में मौजूद बैंडबाजा संचालकों ने पुलिस को आश्वासन दिया कि वे जल्द ही अपने बैंड से देवी-देवताओं के नाम हटा देंगे। साथ ही आगे से किसी भी धार्मिक नाम का इस्तेमाल व्यवसायिक पहचान के लिए नहीं करेंगे।

15 से 20 बैंडबाजों पर आपत्ति

शिकायतकर्ता ने दावा किया कि जिले में करीब 15 से 20 बैंडबाजों का संचालन मुस्लिम समुदाय द्वारा किया जा रहा है, जिनके नाम हिंदू देवी-देवताओं पर रखे गए हैं। हालांकि पूरे जिले में 500 से अधिक बैंडबाजे संचालित हो रहे हैं। पुलिस ने अब सभी बैंडबाजों की सूची तैयार कर जांच शुरू कर दी है।

ढाबों और होटलों से जुड़ा पुराना विवाद

यह कोई पहला मामला नहीं है। इससे पहले कांवड़ यात्रा के दौरान होटलों और ढाबों के नामों को लेकर भी बड़ा विवाद खड़ा हो चुका है। कई जिलों में मुस्लिम संचालकों द्वारा हिंदू नामों से ढाबे चलाने पर आपत्तियां दर्ज की गई थीं। मुरादाबाद हाईवे पर भी एक ढाबे के नाम को लेकर जमकर हंगामा हुआ था।

धार्मिक भावनाओं से जुड़ा मामला

पुलिस प्रशासन का कहना है कि यह विवाद सीधे धार्मिक भावनाओं से जुड़ा हुआ है। इसलिए इसमें किसी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। SP सिटी ने स्पष्ट कहा कि कोई भी व्यक्ति अपने धर्म और पहचान के अनुरूप ही व्यवसाय चलाए, लेकिन दूसरे धर्म के देवी-देवताओं के नाम का इस्तेमाल विवाद का कारण बन सकता है।

