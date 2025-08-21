यूपी में बैंडबाजों पर नया बवाल! मुस्लिम संचालकों को हटाने होंगे हिंदू देवी देवताओं के नाम, पुलिस ने दिया अल्टीमेटम

UP News In Hindi: उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले में इन दिनों एक नया विवाद चर्चा का विषय बना हुआ है। ढाबों और रेस्टोरेंट्स के नाम बदलने के बाद अब बैंडबाजों पर भी आपत्ति दर्ज कराई गई है। खासतौर से मुस्लिम संचालकों पर आरोप है कि वे अपने बैंडबाजों का नाम हिंदू देवी-देवताओं पर रखकर व्यवसाय कर रहे हैं। इसे लेकर हिंदू समाज की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का आरोप लगाया गया है।