मुरादाबाद

बरेली, संभल और मुरादाबाद में बदलता मौसम! पूर्वी और पश्चिमी जिलों में येलो अलर्ट, गरज-चमक के साथ बारिश

UP Weather Update: बरेली, संभल और मुरादाबाद में मौसम बदल रहा है। अगले 12 से15 सितंबर तक पश्चिमी यूपी में हल्की से मध्यम बारिश और उमस बनी रहेगी, जबकि पूर्वी और तराई क्षेत्रों में येलो अलर्ट जारी..

मुरादाबाद

Mohd Danish

Sep 12, 2025

bareilly sambhal moradabad weather update september 2025
बरेली, संभल और मुरादाबाद में बदलता मौसम! पत्रिका फाइल फोटो।

bareilly sambhal moradabad weather update: उत्तर प्रदेश के पश्चिमी हिस्सों में अगले कुछ दिनों तक मौसम काफी बदलते हुए नजर आएगा। बरेली, संभल और मुरादाबाद में 12 से 15 सितंबर तक तापमान 31 से 33 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। अधिकतम तापमान 33 डिग्री और न्यूनतम तापमान 26 डिग्री के आसपास रहने की संभावना है। आर्द्रता 90 प्रतिशत से घटकर लगभग 70 प्रतिशत तक रहने का अनुमान है। मौसम विभाग के अनुसार, इन जिलों में आसमान दिनभर बादलों से ढका रहेगा और एक-दो बार हल्की या मध्यम बारिश के साथ गरज-चमक हो सकती है।

पूर्वी यूपी में येलो अलर्ट जारी

पूर्वी और तराई क्षेत्रों में मौसम और अधिक सक्रिय रहने की संभावना है। गोरखपुर, संतकबीर नगर, बस्ती, कुशीनगर, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, गोंडा, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच और लखीमपुर खीरी में मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। इन जिलों में 12 से 15 सितंबर तक गरज-चमक के साथ भारी बारिश होने की संभावना है। लोगों को बिजली गिरने और तेज बारिश से बचाव के लिए सतर्क रहने की सलाह दी गई है।

पश्चिमी यूपी में भी बादलों की सक्रियता

सिर्फ पूर्वी यूपी ही नहीं, बल्कि पश्चिमी यूपी के जिलों में भी बारिश का अनुमान है। सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, मेरठ, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली और पीलीभीत में बादलों की आवाजाही के साथ मध्यम से भारी बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने लोगों से सतर्क रहने की अपील की है। तापमान 31 से 33 डिग्री के बीच रहेगा और आर्द्रता घटने के बावजूद उमस महसूस होगी।

मिलाजुला मौसम, सावधानी जरूरी

कुल मिलाकर, आने वाले दिनों में यूपी का मौसम मिलाजुला रहेगा। पश्चिमी यूपी में हल्की से मध्यम बारिश और उमस बनी रहेगी, जबकि पूर्वी और तराई क्षेत्रों में भारी बारिश के आसार हैं। लोगों को बिजली गिरने और तूफानी बारिश से बचाव के लिए आवश्यक सावधानी बरतनी होगी। मौसम विभाग ने लगातार अपडेट्स देने और सतर्क रहने की सलाह दी है।

Published on:

12 Sept 2025 10:39 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Moradabad / बरेली, संभल और मुरादाबाद में बदलता मौसम! पूर्वी और पश्चिमी जिलों में येलो अलर्ट, गरज-चमक के साथ बारिश

