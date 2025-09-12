बरेली, संभल और मुरादाबाद में बदलता मौसम! पूर्वी और पश्चिमी जिलों में येलो अलर्ट, गरज-चमक के साथ बारिश

bareilly sambhal moradabad weather update: उत्तर प्रदेश के पश्चिमी हिस्सों में अगले कुछ दिनों तक मौसम काफी बदलते हुए नजर आएगा। बरेली, संभल और मुरादाबाद में 12 से 15 सितंबर तक तापमान 31 से 33 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। अधिकतम तापमान 33 डिग्री और न्यूनतम तापमान 26 डिग्री के आसपास रहने की संभावना है। आर्द्रता 90 प्रतिशत से घटकर लगभग 70 प्रतिशत तक रहने का अनुमान है। मौसम विभाग के अनुसार, इन जिलों में आसमान दिनभर बादलों से ढका रहेगा और एक-दो बार हल्की या मध्यम बारिश के साथ गरज-चमक हो सकती है।