बीवी-बच्चों ने नमाज पढ़ी तो कर लूंगा सुसाइड – भजन गायक का दर्द, पत्नी मुस्लिम प्रेमी संग भागी, बोली- अब इस्लाम ही मेरा धर्म

Moradabad News Today In Hindi: उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले के थाना कटघर क्षेत्र की यह कहानी एक धार्मिक और भावनात्मक संघर्ष की है। पेशे से भजन गायक भानू प्रताप सिंह की जिंदगी तब हिल गई जब उनकी पत्नी स्वाति ने 23 साल की शादी के बाद धर्म बदल लिया और मुस्लिम बॉयफ्रेंड के साथ भाग गई। भानू प्रताप का कहना है कि अगर उनकी बीवी या बच्चे नमाज पढ़ेंगे, तो वे सुसाइड कर लेंगे।