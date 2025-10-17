Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

मुरादाबाद

बीवी-बच्चों ने नमाज पढ़ी तो कर लूंगा सुसाइड – भजन गायक का दर्द, पत्नी मुस्लिम प्रेमी संग भागी, बोली- अब इस्लाम ही मेरा धर्म

Moradabad News: उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में भजन गायक भानू प्रताप सिंह की पत्नी स्वाति ने शादी के 23 साल बाद धर्म बदलकर इस्लाम अपना लिया और मुस्लिम प्रेमी अजहर के साथ चली गई।

3 min read

मुरादाबाद

image

Mohd Danish

Oct 17, 2025

bhajan singer wife converts to islam and leaves husband

बीवी-बच्चों ने नमाज पढ़ी तो कर लूंगा सुसाइड | AI Generated Image

Moradabad News Today In Hindi: उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले के थाना कटघर क्षेत्र की यह कहानी एक धार्मिक और भावनात्मक संघर्ष की है। पेशे से भजन गायक भानू प्रताप सिंह की जिंदगी तब हिल गई जब उनकी पत्नी स्वाति ने 23 साल की शादी के बाद धर्म बदल लिया और मुस्लिम बॉयफ्रेंड के साथ भाग गई। भानू प्रताप का कहना है कि अगर उनकी बीवी या बच्चे नमाज पढ़ेंगे, तो वे सुसाइड कर लेंगे।

भजन से शुरू हुई थी जिंदगी, नमाज पर आकर रुक गई

भानू प्रताप सिंह भजन गायकी के क्षेत्र में पहचाना हुआ नाम हैं। उन्होंने बताया कि शादी के शुरुआती दिनों में वह अपनी पत्नी स्वाति को भी साथ लेकर मुंबई गए थे। वहां उन्होंने स्वाति को गाना सिखाया और दोनों कई होटलों और आयोजनों में परफॉर्म करने लगे। लेकिन 18 साल मुंबई में रहने के बाद जब वे मुरादाबाद लौटे, तो जिंदगी ने करवट बदल दी।

पत्नी ने छोड़ा पुश्तैनी घर, किराए पर रहने लगी बच्चों के साथ

दो साल पहले भानू प्रताप को वृंदावन के एक आश्रम में भजन गाने का अवसर मिला, जिसके चलते वे परिवार से दूर रहने लगे। इसी दौरान उनकी पत्नी स्वाति ने अचानक पैतृक घर छोड़कर किराए पर नया घर ले लिया। वह पति को बिना बताए बार-बार मकान बदलती रही।

मुस्लिम महिला के जरिए हुई दोस्ती

पुलिस जांच में सामने आया कि स्वाति की जिंदगी में फेसबुक के जरिए एक नई शख्सियत की एंट्री हुई। पहले नसरीन नाम की महिला उसकी दोस्त बनी, जिसने स्वाति की मुलाकात अपने जानकार लक्की उर्फ अजहर से कराई। धीरे-धीरे यह रिश्ता दोस्ती से बढ़कर प्यार में बदल गया।

प्यार के बहाने ब्रेनवॉश, धर्म परिवर्तन तक पहुंची बात

अजहर ने स्वाति को समझाया कि पूजा-पाठ से कुछ नहीं होता। उसने इस्लाम की अच्छाइयां बताकर उसे प्रभावित किया। नतीजतन, स्वाति ने पूजा छोड़कर नमाज पढ़ना शुरू कर दिया। अजहर बच्चों को भी नॉनवेज खिलाने लगा और उन्हें उपहार देकर अपने करीब कर लिया।

लैपटॉप और तोहफों से बनाया बच्चों को अपना

स्वाति के बड़े बेटे देवराज को अजहर ने लैपटॉप गिफ्ट किया, जबकि छोटे बच्चों को तरह-तरह के तोहफे दिए। धीरे-धीरे बच्चे भी अजहर के संपर्क में आने लगे और पिता से सारी बात छिपाने लगे।

6 अक्टूबर की रात भानू प्रताप एक माता के जागरण में भजन गाने गए थे। रात 2 बजे स्वाति तीन बच्चों देवराज, पूजा और कृष्ण राज को लेकर घर से चली गई। CCTV फुटेज में साफ दिखा कि अजहर उर्फ लक्की स्वाति को बच्चों सहित लेकर जा रहा है।

थाने में बोली पत्नी - अब इस्लाम ही मेरा धर्म

भानू प्रताप ने पत्नी और बच्चों की तलाश में पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। 10 अक्टूबर को पुलिस ने स्वाति और अजहर को बरामद कर लिया। थाने में जब दोनों आमने-सामने हुए, तो स्वाति ने साफ कहा - “अब इस्लाम ही मेरा धर्म है, मैं डंके की चोट पर नमाज पढ़ूंगी।” उसने पति के साथ जाने से इनकार कर दिया।

कोर्ट ने महिला की इच्छा पर दी स्वतंत्रता

पुलिस ने अजहर को कोर्ट में पेश किया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया। वहीं, स्वाति ने पति के साथ जाने से मना कर दिया, तो उसे कोर्ट ने उसके भाई मोनू के साथ भेज दिया। दो बच्चे देवराज और पूजा अपनी मां के पास चले गए, जबकि छोटा बेटा कृष्ण राज अपने पिता के पास लौट आया।

बीवी-बच्चे नमाज पढ़ेंगे तो मैं सुसाइड कर लूंगा

भानू प्रताप अब प्रशासन से गुहार लगा रहे हैं कि उनके बच्चों को उन्हें वापस दिलाया जाए। वे कहते हैं - “मैं कट्टर सनातनी हिंदू हूं। अगर मेरे घर में किसी ने भी नमाज पढ़ी, तो मैं खुद को खत्म कर लूंगा।” उनकी बातों में एक बाप का दर्द और एक पति की बेबसी साफ झलकती है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

up news

UP News Hindi

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

17 Oct 2025 12:01 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Moradabad / बीवी-बच्चों ने नमाज पढ़ी तो कर लूंगा सुसाइड – भजन गायक का दर्द, पत्नी मुस्लिम प्रेमी संग भागी, बोली- अब इस्लाम ही मेरा धर्म

बड़ी खबरें

View All

मुरादाबाद

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

यूपी में पकड़ा गया ऑन कॉल ड्रग्स रैकेट, पैसे नहीं तो फोन गिरवी – नशे के कारोबार में नई ‘डीलिंग पॉलिसी’

UP crime drug racket busted on call 600 pills 125 injections
मुरादाबाद

ट्यूबवेल से पानी के साथ निकली मछलियां! अफवाह फैली तो उमड़ी भीड़, लोग बोले- कुदरत का करिश्मा

fish coming out from tubewell bilari village moradabad
मुरादाबाद

रात में प्रेमी संग रंगरलियां मानती थी पत्नी, राज खुला तो पति का किया खून; फिर लाश के साथ किया रोंगटे खड़े करने वाला काम

moradabad wife lover killed husband affair bilari murder news
मुरादाबाद

18 साल छोटे प्रेमी के प्यार में महिला हुई ‘दीवानी’, रंगे हाथों जब पति ने पकड़ा तो कर डाला यह कांड

मुरादाबाद

दीपों की रौशनी में नहाएगा मुरादाबाद! 11 लाख दीपों से जगमगाएगा शहर, आकाश में 1000 ड्रोन रचेंगे राम कथा का जीवंत चित्र

moradabad diwali 2025 11 lakh diyas 1000 drone show sri ram ideals
मुरादाबाद
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.