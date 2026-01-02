2 जनवरी 2026,

शुक्रवार

मुरादाबाद

UP Cold Alert: यूपी में सात दिन तक नहीं मिलेगी राहत, बहुत घने कोहरे और गिरते तापमान से बढ़ेगी ठिठुरन

UP Cold Alert: उत्तर प्रदेश समेत पूरे उत्तर भारत में भीषण ठंड और बहुत घने कोहरे का असर बढ़ने वाला है। मौसम विभाग ने अगले सात दिनों तक कोहरे और गिरते तापमान का अलर्ट जारी किया है, जिससे जनजीवन और यातायात प्रभावित हो सकता है।

2 min read
Google source verification

मुरादाबाद

image

Mohd Danish

Jan 02, 2026

up cold alert wave dense fog india

UP Cold Alert: यूपी में सात दिन तक नहीं मिलेगी राहत | Image Source - Pinterest

UP Cold Alert News: उत्तर भारत इन दिनों भीषण ठंड और घने कोहरे की चपेट में है। उत्तर प्रदेश, दिल्ली, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा समेत कई राज्यों में सुबह और शाम के समय विजिबिलिटी बेहद कम हो गई है। भारतीय मौसम विभाग (IMD) के अनुसार, अगले सात दिनों तक मौसम के हालात और ज्यादा बिगड़ सकते हैं, जिससे आम जनजीवन पर व्यापक असर पड़ने की आशंका है।

यूपी में सात दिन तक बहुत घना कोहरा छाने की चेतावनी

मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश के लिए अलर्ट जारी करते हुए बताया है कि अगले पांच से सात दिनों तक सुबह और रात के समय बहुत घना कोहरा छाया रहेगा। खासकर पश्चिमी और पूर्वी यूपी में सड़कों पर दृश्यता बेहद कम रहने की संभावना है, जिससे सड़क और रेल यातायात प्रभावित हो सकता है।

न्यूनतम तापमान में तेज गिरावट से बढ़ेगी ठंड

IMD के पूर्वानुमान के मुताबिक, अगले तीन दिनों में पूरे उत्तर भारत में न्यूनतम तापमान चार डिग्री सेल्सियस तक गिर सकता है। इस गिरावट के चलते ठंड और ज्यादा तीखी हो जाएगी, जिससे बुजुर्गों, बच्चों और बीमार लोगों को विशेष सावधानी बरतने की जरूरत है।

कई राज्यों में कोल्ड डे और शीतलहर का अलर्ट

मौसम विभाग ने दो जनवरी को हिमाचल प्रदेश में, जबकि चार और पांच जनवरी को बिहार के कुछ हिस्सों में कोल्ड डे की चेतावनी जारी की है। इसके अलावा, तीन और चार जनवरी को हिमाचल प्रदेश में, तीन से छह जनवरी के बीच हरियाणा और चंडीगढ़ में, चार से छह जनवरी के दौरान पंजाब में तथा आठ और नौ जनवरी को राजस्थान में शीतलहर चलने की आशंका जताई गई है।

पिछले 24 घंटे में कई इलाकों में शून्य से नीचे पहुंचा पारा

बीते 24 घंटों के दौरान जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के कुछ इलाकों में न्यूनतम तापमान शून्य डिग्री से नीचे दर्ज किया गया। वहीं, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में तापमान 0 से 5 डिग्री के बीच रहा। पंजाब, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, पश्चिमी राजस्थान, बिहार और झारखंड में कई जगहों पर तापमान 5 से 10 डिग्री सेल्सियस के बीच रिकॉर्ड किया गया।

मध्य और पूर्वी भारत में भी बदलेगा तापमान का मिजाज

अगले तीन दिनों में मध्य भारत में न्यूनतम तापमान में दो से चार डिग्री सेल्सियस की गिरावट हो सकती है। वहीं, पूर्वी भारत में अगले दो दिनों के दौरान तापमान में दो से तीन डिग्री की धीरे-धीरे बढ़ोतरी होने की संभावना है। महाराष्ट्र में भी अगले तीन दिनों में न्यूनतम तापमान में हल्की बढ़ोतरी देखी जा सकती है।

अलग-अलग राज्यों में कोहरे की अवधि तय

मौसम विभाग के अनुसार, पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ में सात जनवरी तक, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पांच जनवरी तक और पूर्वी उत्तर प्रदेश में पांच, आठ और नौ जनवरी को घने से बहुत घना कोहरा छाया रहेगा। इसके अलावा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, असम, मेघालय और अन्य पूर्वोत्तर राज्यों में भी सात जनवरी तक कोहरे की स्थिति बनी रह सकती है।

पाले का खतरा, किसानों को सतर्क रहने की सलाह

दो और तीन जनवरी को उत्तराखंड के कुछ इलाकों में तथा दो जनवरी को मेघालय में पाला पड़ने की चेतावनी जारी की गई है। मौसम विभाग ने किसानों को सतर्क रहने और फसलों की सुरक्षा के लिए आवश्यक उपाय करने की सलाह दी है।

Published on:

02 Jan 2026 03:14 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Moradabad / UP Cold Alert: यूपी में सात दिन तक नहीं मिलेगी राहत, बहुत घने कोहरे और गिरते तापमान से बढ़ेगी ठिठुरन

