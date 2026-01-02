UP Cold Alert: यूपी में सात दिन तक नहीं मिलेगी राहत, बहुत घने कोहरे और गिरते तापमान से बढ़ेगी ठिठुरन

मौसम विभाग ने दो जनवरी को हिमाचल प्रदेश में, जबकि चार और पांच जनवरी को बिहार के कुछ हिस्सों में कोल्ड डे की चेतावनी जारी की है। इसके अलावा, तीन और चार जनवरी को हिमाचल प्रदेश में, तीन से छह जनवरी के बीच हरियाणा और चंडीगढ़ में, चार से छह जनवरी के दौरान पंजाब में तथा आठ और नौ जनवरी को राजस्थान में शीतलहर चलने की आशंका जताई गई है।