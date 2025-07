मतांतरण कराने वालों पर भूपेन्द्र चौधरी का सख्त संदेश, छांगुर जैसे लोग नहीं बचेंगे, सरकार की है पैनी नजर

Bhupendra Chaudhary strong message to those who convert: भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भूपेन्द्र चौधरी ने मतांतरण कराने वालों के खिलाफ कड़ा रुख अपनाते हुए कहा कि ऐसे लोगों को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने साफ किया कि केंद्र की मोदी सरकार और प्रदेश की योगी सरकार इस मुद्दे को लेकर बेहद गंभीर है। एनजीओ और ट्रस्ट की आड़ में चल रहे ऐसे गिरोहों को लगातार बेनकाब किया जा रहा है। उन्होंने खास तौर पर छांगुर जैसे लोगों का जिक्र करते हुए कहा कि इन पर सख्त कार्रवाई की जा रही है।